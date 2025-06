KAISERSCHOTE inszeniert „kulinarischen Rundflug“ auf EH-Jahrestagung

Großveranstaltung für Einzelhandelskonzern im Euronova Campus

Mit einem fantasievollen „kulinarischen Rundflug“ verwandelte KAISERSCHOTE Event Catering die Jahrestagung eines der größten Handelsunternehmen Deutschlands auf dem Euronova Campus in Hürth in ein außergewöhnliches Genusserlebnis für die rund 1.800 Gäste. Der Euronova Campus, auf dem die KAISERSCHOTE schon mehrfach erfolgreiche Eventkonzepte unterstützt hat, bietet einen passenden Rahmen für die kreative Inszenierung von Großveranstaltungen. Getreu dem Motto des Tages – „ein kulinarischer Rundflug“ – reisten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung symbolisch durch verschiedene kulinarische Stationen und landeten am Abend in der Fantasiewelt BO-Land.

André Karpinski, Geschäftsführer von KAISERSCHOTE, erklärt: „Mit der Idee eines kulinarischen Rundflugs konnten wir zeigen, wie vielseitig Genussinszenierungen sein können – auch wenn das Foodbriefing ‚bodenständig‘ lautet. Solche Projekte lassen sich nur mit einem erfahrenen Team und viel Liebe zum Detail erfolgreich umsetzen. Unser Ziel ist es, für jeden Anlass ein individuelles kulinarisches Erlebnis zu schaffen, an das sich die Gäste noch lange erinnern.“

Die Jahrestagung des EH-Konzerns begann mit einem Frühstück im stilechten „Flying Service“. Mit Servierwagen wie in einem Flugzeug versorgte das Catering-Team die Gäste mit frisch gebrühtem Kaffee. Damit war der Grundstein für einen energiegeladenen Start in den Tag gelegt.

Zur Mittagszeit erwartete die Teilnehmer das Lunchbuffet unter dem Motto „PUR“. Das Konzept setzt auf nachhaltigen, regionalen Genuss in perfekter und gleichzeitig minimalistischer kulinarischer Umsetzung. Die Küche präsentierte sich modern und bewusst mit überwiegend regionalen Zutaten, verfeinert mit kreativen veganen Komponenten. Highlight beim Lunch waren Signature Bowls, die durch ihre ausgewogene Vielfalt Genuss und Gesundheit miteinander verbanden. Zum Abschluss des Tages tauchten die Gäste am Abend in das „BO-Land“ ein. Diese Erlebniswelt war in drei abstrakte Themenbereiche gegliedert, in denen jeweils Tradition, aktuelle Food-Trends oder Zukunftsvisionen der Kulinarik inszeniert wurden.

In „BO-Home“, der Themenwelt mit dem Beinamen „Essenzia“, dominierte die Tradition. Die KAISERSCHOTE servierte hier klassische Gerichte in neuem Gewand – wie zarte Ochsenbrust vom Eifeler Weiderind und knusprige Bratkartoffeln mit Speck – und entwickelte damit vertraute Hausmannskost auf Gourmet-Niveau weiter. Dieser Bereich verkörperte bodenständige Kulinarik und weckte bei den Gästen wohlige Heimatgefühle.

Die Welt „BO-Urbania“ mit dem Namen „Trendoria“ setzte auf zeitgenössische Trendküche. Hier konnten die Gäste erleben, wie frischer Lachs effektvoll auf einem Eisblock flambiert wurde und exotische Mango-Poke-Bowls genießen. Auch eine würzige Udon-Bowl gehörte zu den Höhepunkten dieses modern interpretierten Streetfood-Erlebnisses.

In der dritten Erlebniswelt „BO-Nova“ („FutureFields“) wagte der Kölner Event-Caterer einen Blick in die kulinarische Zukunft. Innovative Kreationen wie in Salzkruste gegarter Sellerie mit zartem Angus-Rind und ein kreatives Shiitake-BBQ gaben einen Vorgeschmack auf die Küche von morgen. Dieser futuristisch inspirierte Bereich zeigte eindrucksvoll, wie genussvoll und überraschend nachhaltig die Gastronomie der Zukunft sein kann.

Über den Tag verteilt sorgten mehrere spektakuläre Food-Inszenierungen für Aufsehen. So wurde am Abend zum Dessert ein molekulares Drachenfruchteis live zubereitet, das mit Nebel- und Gefriereffekten alle Blicke auf sich zog. Ein weiterer Hingucker nannte sich „Turntable-Food-DJ“ und präsentierte ofenfrische Hefeschnecken mit musikalischer Untermalung auf dem Plattenteller. Eine nostalgisch-bunte Candy-Bar lud zum Naschen ein und rundete das Konzept ab.

Für den leckeren Ausklang des Abends sorgte ein Foodtruck, der beliebte Streetfood-Klassiker servierte. Von knusprigen „Loaded Fries“ bis hin zur Currywurst war für Liebhaber deftiger Snacks alles dabei – und zu jedem Angebot stand auch eine vegetarische Variante bereit. Zu vorgerückter Stunde gab es als Mitternachtssnack eine traditionelle Schlachtplatte, begleitet von einer großen Auswahl an Getränken an dafür aufgestellten gebrandeten Longdrinkbars.

Dieses Gesamtkonzept war das Ergebnis einer durchdachten und detailgetreuen Planung, die bereits in der Konzeptionsphase das Vertrauen des Auftraggebers gewann. Die KAISERSCHOTE sorgte dafür, dass vom ersten Briefing bis zur finalen Umsetzung jedes Detail stimmte. Das Resultat war eine reibungslose Veranstaltung, die bei den Gästen einen bleibenden Eindruck hinterließ. Karin Bahr, Projektleiterin bei KAISERSCHOTE Feinkost Catering und verantwortlich für die Veranstaltung, ergänzt: „Bereits mit unserem detaillierten Konzeptentwurf konnten wir den Kunden überzeugen. Eine präzise Planung bis ins kleinste Detail ist die Basis für unseren Erfolg. So stellen wir sicher, dass vor Ort alles perfekt ineinandergreift und die Gäste ein stimmiges Gesamterlebnis genießen können.“

Moderne Event-Catering-Dienstleistungen von der KAISERSCHOTE

André Karpinski, Gründer der KAISERSCHOTE, begann 1987 seine Ausbildung zum Koch, um die Wartezeit auf seinen Studienplatz zu überbrücken und ist „dem Kochen treu geblieben, da ich hier meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte.“ Die ständige Suche nach dem perfekten Gericht verbindet ihn und sein Team, das seit über 30 Jahren mit kulinarischer Expertise flexibel auf eine sich ständig verändernde Welt reagiert. Wenn Menschen zusammenkommen, schafft passender Genuss eine Verbindung und zeitgemäßes Event-Catering vermittelt eine Botschaft. Die schonende Nutzung von Ressourcen und die Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks bei allen strategischen Entscheidungen und operativen Prozessen sind für ihn heute unverzichtbar: „Durch unser kulinarisches Sendungsbewusstsein tragen wir dazu bei, dass leckeres Essen, liebevolle Inszenierung und Nachhaltigkeit ein sich stets gegenseitig bereicherndes Erlebnis bleiben!“

