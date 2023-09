Kaffeedose mit Datumsüberwachung und Edelstahl-Dosierlöffel

Der Dosenspezialist aus Dettingen hat eine schöne und multifunktionsfähige Kaffeedose im Sortiment! Die neue Bügelverschlussdose aus Edelstahl hat ein Aromaschutzventil und ist somit luftdicht. Auch wird der Kaffee vor Feuchtigkeit geschützt. Es lässt sozusagen CO² heraus und schützt so vor Sauerstoff. Somit bewahren Kaffeebohnen ihr intensives Aroma bis zu 9 Monate länger! Die Edelstahldose hält den Kaffee deutlich länger frisch und bewahrt den intensiven Duft und Geschmack des Kaffees. Die Dose hat eine einstellbare Tages- und Monatsanzeige und man kann somit das Einfüll- oder Haltbarkeitsdatum jederzeit im Blick behalten. Zudem hat die Dose ein sehr edles Design mit dem schwarzen Bügelverschlussdeckel und dem praktischen Edelstahl-Dosierlöffel, der ganz einfach an die Dose gesteckt werden kann.

In unserem Onlineshop ist die Edelstahl-Dose bereits ab nur 4 Stück erwerbbar:

Greifen Sie jetzt schnell zu!

Auch haben wir andere neue Edelstahl-Dosen im Sortiment. Diese haben ein Sichtfenster im Deckel, somit kann man immer schauen, wie viel vom Produkt noch übrig ist und was genau eingefüllt ist. Die neuen Edelstahl-Dosen gibt es in der 250g Version und in der 500g Version:

Auch diese gibt es bereits ab nur 4 Stück! Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Link zur Original-Pressemeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/kaffeedose-mit-datumsueberwachung-und-edelstahl-dosierloeffel-11-11-2022.html

Weitere Aluminiumdosen, Blechdosen, und Blechverpackungen

Deckeldosen, Edelstahldosen, Eindrückdeckeldosen, Falzdeckeldosen, Fensterdosen, Klappdeckeldosen,

Leerdosen, Leere Dosen, Mehrzweckdosen, Metallboxen, Metalldosen, Metallschachteln, Metallverpackungen, Schraubdeckeldosen, Schraubdosen, Serviettendosen, Silberdosen, Stülpdeckeldosen, Verpackungen, Verpackungsdosen, Wachsdosen, Weißblechverpackungen, Weissblechdosen für alle Branchen und Produkte.

Ob Apothekerdosen, Blumendosen, Brillendosen, Bügeldosen, Campingdosen, Clubdosen, Cremedosen, Dosensafe, Dosensets, Dosenversteck, Elchdosen, Erste Hilfe Dosen, Filterdosen, Fischfutterdosen, Fitnessdosen, Flaschendosen, Gebissdosen, Gelddosen, Geschenkdosen, Geschenkschachteln, Gewinndosen, Gutscheinverpackungen, Kerzendosen, Kinderbrotdosen, Kinderdosen, Knirscherschienendosen, Kreidedosen, Leckerlidosen, Lidschattendosen, Lippenstiftdosen,… Eine Dose ist in unserer schnelllebigen Zeit mit Wegwerf-Verpackungen etwas, was man sich gerne ins Regal stellt und wiederverwendet. Und ist trotzdem zu 100% recyclebar und nachhaltig.

Losdosen, Macarondosen, Madendosen, Magnetdosen, Maskendosen, Mediendosen, Medikamentendosen, Medizindosen, Miniaturdosen, Munitionsdosen, Murmeldosen, Musikdosen, Nähdosen, Nail Art Dosen, Notfalldosen, Paddosen, Parfumdosen, Pillendosen, Präsentverpackungen, Prothesendosen, Pulverdosen, Quadratdosen, Rechteckdosen, Reisedosen, Retrodosen, Ringdosen, Sammeldosen, Schatzdosen, Schiebedeckeldosen, Schlüsseldosen – was auch immer verpackt werden soll, kann man mit einer Dose schöner und wertiger machen.

Schmuckdosen, Schnullerdosen, Seifendosen, Sonderposten, Spaghettidosen, Spendendosen, Spieldosen, Spielkartendosen, Spielzeugdosen, Spitzerdosen, Städtedosen, Stapeldosen, Streudosen, Tabakdosen, Tablettendosen, Uhrendosen, Unfalldosen, Vakuumdosen, Vitamindosen, Vogelfutterdosen, Waschmitteldosen, Wattedosen, Wattepaddosen, Wattestäbchendosen, Zahnfeedosen, Zahnspangendosen, sind nur einige Beispiele, was ein Verpackungshersteller, wie die ADV PAX Lutec in der Verpackungsproduktion herstellen kann.

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

