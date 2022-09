Juice Plus+ Essentials Omega+ Blend – Vegane Omega Mischung ohne fischigen Beigeschmack

Das Suchen hat ein Ende, denn Juice Plus+ hat sie, die Kapsel die alles enthält. Vegane Omega-Fettsäuren kombiniert mit pflanzenbasierten Vitaminen, Mineral- und Phytonährstoffen. Ein breites Spektrum an Nährstoffen, die der Körper wirklich braucht und das alles aus einer Hand.

Mit den Essentials Omega+ Blend Kapseln bringt das globale Gesundheits- und Wellness-Unternehmen ein überarbeitetes pflanzenbasiertes Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt, das über die Eigenschaften herkömmlicher Omega-Fettsäuren hinaus geht. Das Produkt enthält die Omega-Fettsäuren 3, 7 und 9, gewonnen aus Algen, Sanddornbeeren und Färberdistelsamen. Das „+“ im Produktnamen bezieht sich auf das zugesetzte Vitamin D, Zink, Lutein und Lycopin.

Was Omega+ Blend außerdem so besonders macht

Die Juice Plus+ Omega+ Blend Kapseln werden sorgfältig hergestellt, um die Qualität der in den Kapseln enthaltenen Nährstoffe auf Vollwertbasis zu gewährleisten. In einem hochmodernen Verfahren werden die wertvollen Öle in den Juice Plus+ Omega+ Blend Kapseln nur minimal verarbeitet und anschließend in einer veganen Kapsel aus Tapiokastärke eingeschlossen. Darüber hinaus sind die Juice Plus+ Essentials Omega+ Blend zudem GVO-frei, glutenfrei und frei von künstlichen Farb- und Aromastoffen.

– Die Kombination aus den veganen Omega-Fettsäuren mit den zusätzlichen pflanzlichen Nährstoffen unterstützen das unbeschwerte Altern.

– DHA trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion und des Sehvermögens bei*

– EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei*

– Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei

– Vitamin D trägt zum Erhalt eines gesunden Knochenbaus, einer gesunden Muskelfunktion und gesunder Zähne bei

– Zink trägt zu einer funktionierenden DNA-Synthese, normalen kognitiven Funktionen, normalem Sehvermögen, einer funktionierenden Proteinsynthese und zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel bei

– Zink trägt zur Erhaltung gesunder Haare, Haut und Nägel bei

*Die positive Wirkung wird bei einer täglichen Aufnahme von 250mg EPA und DHA erreicht.

Mit Juice Plus+ neue, bessere Gewohnheiten entdecken

Nichts kann das Altern verhindern, aber bestimmte Gewohnheiten können helfen, unbeschwert zu altern. Eine gesunde Ernährung, Sport, ausreichend Schlaf, ein unterstützendes Umfeld und die Pflege der geistigen Gesundheit sind wichtig für unbeschwertes Älterwerden. Die Juice Plus+ Essentials Omega+ Blend Kapseln sind die perfekte Ergänzung für neue und bessere Gewohnheiten.

Über Juice Plus+

Die Juice Plus+ Company ist ein globales Gesundheits- und Wellness-Unternehmen mit der Mission, Menschen weltweit zu einem gesunden Lebensstil zu inspirieren. Es ist in 26 Märkten weltweit tätig und wird durch eine Community von über 200.000 unabhängigen Vertriebspartnern und über einer Million Kunden unterstützt.

Was ist Juice Plus+?

Juice Plus+ hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine gesunde Lebensweise einfacher zu machen – mit möglichst naturnahen, pflanzenbasierten Nahrungsergänzungsmitteln. Zu den Produkten von Juice Plus+ gehören unter anderem die Juice Plus+ Obst-, Gemüse- und Beerenauslese-Kapseln und Pastillen, die aus über 30 verschiedenen Obst-, Gemüse- und Beerensorten sowie ausgewählten Vitaminen und weiteren pflanzlichen Inhaltsstoffen bestehen.

