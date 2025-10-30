Josef Rottenaicher übernimmt CFO-Position bei Rosenberger – Nachfolger von Franz Praxenthaler

Nahtlose Übergabe der Finanzführung und Kontinuität in der Unternehmensführung der Rosenberger-Gruppe

Fridolfing, 30.10.2025 – Zum 1. Oktober 2025 hat die Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG Josef Rottenaicher zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der Rosenberger-Gruppe berufen. Er folgt auf Franz Praxenthaler, der nach beeindruckenden 48 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet wurde. Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat danken Franz Praxenthaler für seine langjährigen Verdienste und heißen Josef Rottenaicher in seiner neuen Rolle willkommen – verbunden mit dem klaren Bekenntnis zu Kontinuität und Vertrauen in die Unternehmensführung.

Josef Rottenaicher bringt umfassende Erfahrung aus seiner Zeit bei der BayernLB mit, wo er unter anderem im Corporate & Investment Banking tätig war. Seit 2016 ist er bei Rosenberger aktiv und war seitdem maßgeblich an strategischen Initiativen und Strukturprojekten beteiligt. Zuletzt verantwortete Rottenaicher den Bereich „Group Finance & Controlling“. Mit Josef Rottenaicher übernimmt ein erfahrener Finanzstratege die Verantwortung für die finanzielle Steuerung und Weiterentwicklung der Rosenberger-Gruppe. Seine Expertise und sein tiefes Verständnis für die Unternehmensstruktur bilden die Grundlage für eine zukunftsorientierte Finanzstrategie, die Stabilität und Wachstum gleichermaßen in den Fokus nimmt.

Würdigung von Franz Praxenthalers Verdiensten

Nach insgesamt 48 Dienstjahren wurde Franz Praxenthaler am 25. September im firmeneigenen Betriebsrestaurant feierlich verabschiedet. Weit über 100 Gäste, darunter Kolleginnen und Kollegen, Geschäftspartner sowie Vertreter der Eigentümerfamilie, nahmen an der Veranstaltung teil. Hans Rosenberger hob in seiner Rede insbesondere Praxenthalers Weitblick, Verlässlichkeit und seinen Beitrag zur außergewöhnlichen Unternehmensentwicklung hervor. Auch die Geschäftsleitung, Kollegen und der Betriebsrat dankten ihm für seine langjährigen Verdienste und zum Abschluss verabschiedete sich Franz Praxenthaler sichtlich bewegt und dankbar.

Ausblick

Mit dem Start von Josef Rottenaicher als CFO setzt Rosenberger auf Kontinuität und zugleich neue Impulse. So betont Rottenaicher, dass er die Finanzorganisation als aktiven Gestalter der Unternehmensstrategie versteht – mit Fokus auf Transparenz, Effizienz und globaler Steuerung. Seine Zielsetzung: Die Finanzbereiche sollen nicht nur begleiten, sondern messbar zum Erreichen der Unternehmensvision beitragen.

Bildmaterial: (honorarfreie Verwendung bei Quellangabe „Bild: Rosenberger“):

Josef Rottenaicher Dipl.-Volksw. (Univ.) Franz Praxenthaler

Über Rosenberger

Rosenberger, ein weltweit renommierter Hersteller von Elektronik-Komponenten und -Systemen, steht für Spitzentechnologien, Entwicklungskompetenz und kompromisslose Qualität. Die Rosenberger-Gruppe mit Unternehmenszentrale in Deutschland ist weltweit mit Vertriebs- und Produktionsstandorten vertreten und bietet ein breites Spektrum an standardisierten und maßgeschneiderten Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, High-Voltage- und Fiberoptik-Technologien.

Rosenberger gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Signalen, Daten und Energie in anspruchsvollsten Anwendungsfeldern. Führende Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Mobilfunk und Telekommunikation, industrielle Messtechnik, Automobilelektronik, Medizin- und Industrieelektronik, Rechenzentren sowie Luft- und Raumfahrt vertrauen auf die Produkte von Rosenberger, die sich durch Präzision und höchste Zuverlässigkeit auszeichnen. Der Bereich CNC-Zerspanung fertigt Präzisionsteile für verschiedene Branchen, darunter die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, den Schiffbau sowie den klassischen Maschinen- und Anlagenbau.

Rosenberger ist seit der Unternehmensgründung 1958 in Familienbesitz und beschäftigt weltweit rund 15.000 Mitarbeiter (m/w/d), die für Engagement, Innovationsstärke und Qualitätsbewusstsein in der Tradition eines Familienunternehmens stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rosenberger.com

Medienkontakte

Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

Aldo Croci Torti

Marketing Services

Hauptstraße 1

83413 Fridolfing, Deutschland

Tel. +49 8684 18 1707

aldo.crocitorti@rosenberger.com

www.rosenberger.com

Profil PR oHG

Jan Lauer

Humboldtstraße 21

38106 Braunschweig, Deutschland

Tel. +49 531 387 33 18

j.lauer@profil-pr.com

www.profil-pr.com