Joomla Treffen in Karlsruhe am 25. Oktober 2022

Die Joomla! User Group Karlsruhe trifft sich wieder am Dienstag, den 25. Oktober 2022, um 18.00 Uhr bei der formativ.net Internetagentur. Alle Interessierten sind herzliche eingeladen.

Karlsruhe, 20. Oktober 2022 – Die Joomla! User Group (JUG) Karlsruhe lädt alle Joomla-Nutzer und Web-Entwickler herzlich zu einem weiteren Vor-Ort-Treffen ein. Das Meetup findet in den Räumen der Digitalagentur formativ.net statt, in der Erbprinzenstraße 29a (1. OG). Beginn ist um 18.00 Uhr am Dienstag, den 25.10.2022.

Die Meetups der JUG Karlsruhe bieten eine tolle Gelegenheit, andere „Joomlaner“ aus der Region in lockerer Atmosphäre kennenzulernen und sich über Erfahrungen oder Probleme auszutauschen. Neben dem Networking sind wieder ein paar kurze Vorträge geplant.

Unter anderem gibt es diesmal einen Rückblick auf den zurückliegenden JoomlaDay Deutschland Österreich Schweiz in Bad Hersfeld: Was gibt es Neues in der Community? Welche Entwicklungen sind geplant? Wie sieht die Update-Strategie von Joomla für die kommenden Jahre aus?

Die formativ.net Internetagentur stellt euch kurz ihre neue Toolbox vor. Sie wurde ebenfalls zum JoomlaDay gelauncht. Schnell mal ein paar sichere Passwörter generieren, das eingesetzte CMS einer Website herausfinden oder Infos zu SSL-Zertifikaten und DNS auslesen: mit der Toolbox ist das ruck, zuck erledigt. Sie erleichtert so den Berufsalltag von Webdesignern, Entwicklern und Programmierern und steht kostenfrei im Internet zur Verfügung ( https://webentwickler.tools/). Der Clou für Joomla-Programmierer: Auch Boilerplates für die Entwicklung von Joomla Komponenten, Plugins und Templates lassen sich mit der Webentwickler-Toolbox einfach erzeugen.

Die JUG Karlsruhe ist die Joomla-Community in der Region Karlsruhe. Mehrmals im Jahr organisiert sie die JUG KA Treffen zum Austausch und zur Diskussion rund um die Themen Joomla, Webdesign, Webentwicklung und Technik. Hierbei ist es unerheblich, ob ihr das Joomla! CMS im privaten Umfeld einsetzt oder euch professionell als Webentwickler und Programmierer damit beschäftigt. Alle an Interessierten sind herzlich willkommen, um in ungezwungener Runde Kontakte zu schließen, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine kurze Anmeldung per Mail an info@ka-jug.de ist erwünscht, damit die Organisatoren ein wenig planen können. Wer selbst ein Thema vorstellen oder in dieser Runde bespreche möchte, kann dies gerne tun. Auch hier wäre eine kurze Info vorab super.

Weitere Infos:

https://ka-jug.de/

Über das CMS und die Joomla! User Groups:

Joomla! ist ein frei verwendbares Content Management System (CMS), mit dem sich Internetseiten erstellen und Pflegen lassen. Es gehört zu den beliebtesten Open Source CMS und wird weltweit auf zahlreichen Internetseiten genutzt. Eine rege Entwickler- und Anwender-Community machen den Einsatz von Joomla als Basis für Websites, Online-Portale und Web-Applikationen so attraktiv.

Triff dich mit anderen Usern und Entwicklern aus deiner Stadt. Auf lokaler Ebene bilden die sogenannten Joomla! User Groups (JUGs) eine Plattform, auf der Webmaster und Interessierte ebenso wie professionelle Webdesigner und Entwickler zusammenfinden und sich in ungezwungener Atmosphäre austauschen und kennen lernen.

Tag-It: Joomla! CMS, JUG Karlsruhe, Content Management, Veranstaltungen, Webentwicklung, Programmierung, Webentwicklung, Webdesigner, Internetanwendungen, Webdesign, Content Management System, Internetseiten erstellen, Joomla Stammtisch

Die Digitalagentur formativ.net ist seit Gründung im Jahr 2000 ein beständiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation. Bis heute begleiteten die Internetexperten von formativ.net viele hundert Onlineprojekte für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Die Bürostandorte der Agentur liegen in Frankfurt am Main und Karlsruhe.

Das Leistungsspektrum umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, die Programmierung von Mobile Apps, Webdesign und das Erstellen von Internetseiten, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO.

Kontakt

formativ.net GmbH – Agentur für Webentwicklung, Webdesign und Onlinemarketing

Holger Rückert

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

069/24450434

presse@formativ.net

https://www.formativ.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.