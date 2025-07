Joint Venture von LOSTnFOUND und Kapsch TrafficCom digitalisiert das Schweizer Mautsystem

Das von Kapsch TrafficCom entwickelte Erfassungssystem Fahrzeug wird von der NATRAS AG betrieben, einem Joint Venture zwischen Kapsch TrafficCom und LOSTnFOUND AG, einem Teil der AddSecure Group.

Als zentraler operativer Partner innerhalb der NATRAS AG hat LOSTnFOUND das System für das vollständige Onboarding der von Kapsch TrafficCom gelieferten Endgeräte eingebracht. Besonderer Fokus liegt auf der mehrsprachigen Betreuung von bis zu 12.000 Fahrzeughaltern. Diese erhalten fachkundige Unterstützung in den drei Landessprachen: Deutsch, Französisch und Italienisch, sowie in Englisch, um einen reibungslosen Übergang zum neuen Mautsystem zu gewährleisten.

Die Verwaltung der Endgeräte und die Kommunikation mit den Haltern erfolgen mithilfe eigens von LOSTnFOUND entwickelter elektronischer Tools. Diese ermöglichen ein hohes Mass an Automatisierung, Skalierbarkeit und Effizienz und erfüllen somit die anspruchsvollen Anforderungen eines modernen, flächendeckenden Mautsystems.

„Der Start der Migration markiert einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur vollständig digitalen Mauterhebung in der Schweiz. Das System wird in den kommenden Jahren weiter betrieben und kontinuierlich weiterentwickelt, um den langfristigen Anforderungen der Transportbranche gerecht zu werden“, erklärt Daniel Thommen, Geschäftsführer der LOSTnFOUND AG, Part of AddSecure, und Projektleiter des Joint Ventures.

Die NATRAS AG wird das System mindestens bis 2033 betreiben. Quelle: LOSTnFOUND AG