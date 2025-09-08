JLL & Inklusionsfit Institut starten strategische Partnerschaft für inklusive Arbeitswelten

Berlin/Wiesbaden, 05.September 2025 – Was wäre, wenn man schon auf der Homepage eines Unternehmens oder spätestens beim Ankommen im Büro sofort erkennen könnte, ob dieser Arbeitsplatz auch für Menschen mit Sinnes- oder Mobilitätseinschränkungen sowie für neurodivergente Menschen geeignet ist? Genau diese Vision verfolgen Jones Lang LaSalle (JLL) und das Inklusionsfit Institut mit ihrer neuen strategischen Partnerschaft, um gemeinsam Büronutzer und Bestandshalter für inklusive Flächen zu sensibilisieren und sie bei der praktischen Umsetzung zu beraten.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, Büros in Deutschland sichtbarer, barrierefreier und integrativer zu gestalten. Herzstück bildet dabei die Audit-Matrix des Inklusionsfit Instituts, die sieben Dimensionen umfasst – von Mobilität über Sehen, Hören und Neurodivergenz bis hin zu digitaler Barrierefreiheit.

„DIN-Normen sind ein wichtiger Rahmen, reichen aber oft nicht aus, um den Arbeitsalltag wirklich barrierefrei zu machen. Deshalb haben wir die sieben Dimensionen unserer Audit-Matrix – von Mobilität über Sehen, Hören und Neurodivergenz bis hin zu digitaler Barrierefreiheit – gemeinsam mit Menschen, die eigene Erfahrungen mit Barrieren und praxisrelevante Kompetenzen einbringen, entwickelt“, erklärt Mirko Korder, Geschäftsführer des Inklusionsfit Instituts.

Florian Malicke, Head of Product Workspace, ergänzt: „Entscheidend ist die Perspektive von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen. Menschen mit Behinderung machen Barrieren sichtbar, die in Normen oft fehlen – und liefern wertvolle Hinweise, die Arbeitsplätze für alle produktiver machen. Gleichzeitig geben wir den bereits laufenden Inklusionsaktivitäten eine Stimme und zeigen auf, was schon heute gut funktioniert.“

Auch Unternehmen profitieren direkt von der Partnerschaft: Sie erhalten Benchmarking-Instrumente, die transparent aufzeigen, wo sie bereits inklusiv aufgestellt sind und wo Verbesserungsbedarf besteht. Das wirkt sich nicht nur auf Produktivität und Wohlbefinden der Mitarbeitenden aus, sondern stärkt auch Employer Branding, Fachkräftesicherung, Erfüllung der Beschäftigungsquote und gesellschaftliche Verantwortung.

„Das Büro ist für Unternehmen der zentrale Ort für Austausch, Kreativität und Produktivität – für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb ist Inklusion ein wesentlicher Bestandteil zukunftsfähiger Arbeitswelten“, betont Martina Williams, Head of Work Dynamics Northern Europe und damit bei JLL für die Beratung und den Betrieb von Unternehmensimmobilien verantwortlich. „Mit der Expertise des Inklusionsfit Instituts können wir unseren Kunden konkrete Mehrwerte bieten sowie Unternehmen dabei unterstützen, Räume zu schaffen, in denen sich alle Menschen wohlfühlen und als gleichberechtige Mitglieder der Gemeinschaft ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg beitragen können.“

Das erste gemeinsame Gespräch zur Partnerschaft fand im Berliner Headquarter von JLL statt.

Teilnehmende waren:

Seitens Inklusionsfit Institut

Florian Malicke (Head of Product Workspace)

Thomas Matic (Auditor & Experte für Sehbeeinträchtigungen)

Mirko Korder (Co-Founder & Geschäftsführer)

Seitens JLL

Kristin Holz (Interim People Partner DACH & Arbeitssicherheitsausschuss, HR)

Janina Bodrozic (Office Manager Berlin)

Nikola Arsic (Interior Workspace Design, Tetris Design & Build)

Josephine Ulrich (Director EMEA Retail Leasing Strategy & Operations)

Die Kooperation bündelt die internationale Immobilien- und Workspace-Expertise von JLL mit der inklusionsspezifischen Fachkompetenz des Inklusionsfit Instituts. Gemeinsam sollen sichtbare Indikatoren für inklusive Arbeitsplätze entwickelt und umgesetzt werden – ein Schritt, der sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich neue Maßstäbe setzen kann.

Wir glauben: Eine inklusive Arbeitswelt bringt ausschließlich Vorteile. Für alle.

Über JLL

Seit mehr als 200 Jahren unterstützt JLL (NYSE: JLL), ein weltweit führendes Gewerbeimmobilien- und Investmentmanagementunternehmen, seine Kunden beim Kauf, Bau, der Nutzung, Verwaltung und Investition in eine Vielzahl von Gewerbe-, Industrie-, Hotel-, Wohn- und Einzelhandelsimmobilien. Als Fortune-500®-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 23,4 Milliarden US-Dollar und Niederlassungen in mehr als 80 Ländern weltweit bieten unsere rund 112.000 Mitarbeiter die Leistungsfähigkeit einer globalen Plattform in Kombination mit lokaler Expertise. Angetrieben von unserem Ziel, die Zukunft von Immobilien für eine bessere Welt zu gestalten, helfen wir unseren Kunden, Mitarbeitern und der Gesellschaft – getreu unserem Leitspruch „SEE A BRIGHTER WAY“. JLL ist der Markenname und ein eingetragenes Markenzeichen von Jones Lang LaSalle Incorporated. Weitere Informationen finden Sie unter www.jll.com

Über Inklusionsfit Institut

Das Inklusionsfit Institut ist ein unabhängiges Beratungs- und Zertifizierungsinstitut mit Sitz in Wiesbaden. Ziel ist es, Arbeitswelten, Veranstaltungen und Organisationen inklusiver, barrierefreier und zukunftsfähiger zu gestalten. Grundlage bildet eine eigens entwickelte Audit-Matrix, die sieben Dimensionen abdeckt – von Mobilität über Sehen, Hören und Neurodivergenz bis hin zu digitaler Barrierefreiheit. Besonders zeichnet das Institut aus, dass alle Audits und Standards gemeinsam mit Menschen aus unterschiedlichsten Behinderungsperspektiven erarbeitet werden – dabei aber auch betriebswirtschaftliche Realitäten und branchenbedingte Unterschiede berücksichtigt werden. So entsteht ein praxisnaher und authentischer Blick auf Barrieren, der weit über bestehende Normen hinausgeht. Gegründet wurde das Institut von einem Team aus Expertinnen und Experten mit und ohne Behinderung. Einer der Mitgründer ist selbst Rollstuhlfahrer: Nach einem folgenschweren Starkstromunfall im Alter von 13 Jahren kennt er die Herausforderungen von Barrieren im Alltag und im Berufsleben aus eigener Erfahrung. Diese Perspektive prägt die Arbeit des Instituts und verleiht ihr eine besondere Authentizität. Weitere Informationen finden Sie unter www.inklusionsfit.de

Kontakt

Inklusionsfit Institut GmbH

Mirko Korder

Welfenstraße 8a

65189 Wiesbaden

015233978609



https://inklusionsfit.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.