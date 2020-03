Jetzt online: der kostenfreie eKatalog Handbuch EVENTLOCATIONS 2020

Digital, übersichtlich und brillant in der Auflösung: Mit dem interaktiven eKatalog des Handbuch EVENTLOCATIONS 2020 gelingt es Planern von Events plattformübergreifend und ortsunabhängig mit ihren Teams zu agieren. Auf einen Klick können passende Locations nach Ort gefunden und per E-Mail, Facebook oder Twitter geteilt werden. Einzelne Seiten lassen sich ebenfalls per Klick ausschneiden und beispielsweise in Präsentationen einfügen. Neben der Bündelung außergewöhnlicher Locations überzeugt die digitale Version des Handbuch EVENTLOCATIONS 2020 mit intelligenten Features und durch ein zeitgeistiges Look & Feel auf allen Endgeräten. Ab sofort steht der Blätterkatalog als Arbeitsmedium für die Planung von Events kostenfrei auf der Website event-locations.de zur Verfügung.

Unkompliziertes Finden von Orten, Locations und Service- und Bereichen

Praktisch: Das Suchfeld am rechten oberen Rand. Hier kann nach Region, Ort oder Locationname gesucht werden. Die Suche nach Keywords wie „Schloss“ „Design“, „Arena“ „Industrie“, „Gala“ oder „Incentive“ bringt gezielte Ergebnisse zu den unterschiedlichsten Location- und Eventformaten. Neben außergewöhnlichen Locations mit hohem Erlebnis-Charakter speziell für Business-Veranstaltungen präsentieren sich auf den mehr als 160 Seiten des eKatalogs auch passende Eventservice-Anbieter und die wichtigsten Branchentermine für 2020.

Orientierungsmedium für B2B-Veranstaltungen

Das Handbuch EVENTLOCATIONS hat sich auf die Präsentation professionell geführter Locations für Firmen- und Mitarbeiterevents spezialisiert. Für die Planung von Weihnachtsfeiern, Produktpräsentationen, Firmenjubiläen, Incentives, Kick-offs oder für Rahmenprogramme zu Kongressen, Tagungen und Messen gilt das Handbuch als unverzichtbar.

Unternehmen:

Seit 2000 erscheint einmal jährlich das Handbuch EVENTLOCATIONS. Perfekt ergänzt wird das Hochglanzmedium Online durch den gleichnamigen eKatalog und ein spezielles, mit sehr detaillierter Suchfunktion ausgestattetes Online B2B-Portal, welches das Finden von Veranstaltungsräumen z.B. nach Anzahl ermöglicht. Außerdem wurde seit 2016 das „eventlocations magazin“ vierteljährlich verlegt, welches ab 2020 in neuer Aufmachung, mit redaktionellen Änderungen und dem neuem Namen „eventlocations intermezzo“ einmal jährlich erscheint. News aus der Eventszene werden zudem im 6-mal jährlich erstellten Newsletter EVENTLOCATIONS versandt und online veröffentlicht.

Das Handbuch EVENTLOCATIONS kann beim BTA, Verlag- und Medienservice, 85598 Baldham bei München, Telefon 08106-37948-0, Fax: 08106-30680-4, E-Mail info@eventlocations.info, kostenlos bestellt werden. Interessenten, die das neue „eventlocations intermezzo“ Magazin abonnieren oder ihre Location bzw. ihren Eventservice in den Medien EVENTLOCATIONS präsentieren möchten, wenden sich bitte ebenfalls an BTA.