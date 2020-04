Jetzt Bestpreis-Garantie für Erklärvideos

Presentando – Ihr Erklärfilm

1. Direkte Preisanpassung bei Vorlage eines Konkurrenzangebotes

2. Maximale Sicherheit für Kunden den besten Marktpreis zu erhalten

3. Einfache und unkomplizierte Abwicklung

Marxheim, 11.04.2020

Presentando launcht deutschlandweit die Bestpreis-Garantie. Das Start-Up ist für individuelle und günstige Erklärfilme bekannt. Nun möchte das Unternehmen einen Schritt weiter gehen und seinen Kunden eine Bestpreis-Garantie versprechen.

Potentielle Kunden können damit ihren Preis für ein Erklärvideo bei Presentando anpassen lassen, falls sie ein besseres Vergleichsangebot aufweisen können.

“Wir freuen uns, die Bestpreis-Garantie einzuführen. Wir sind in Deutschland bereits dafür bekannt, günstige und qualitativ hochwertige Erklärfilme zu produzieren. Mit der Bestpreis-Garantie möchten wir uns verbessern und beweisen, dass kein Anbieter Erklärfilme günstiger produziert als wir”, sagt Christian Dürr, Gründer von Presentando. “Und falls ein potentieller Kunde doch einmal ein günstigeres Angebot erhält, dann passen wir den Preis direkt an”.

Presentando – Ihr Erklärfilm arbeitet mit professionellen und erfahrenen Freelancern aus der ganzen Welt zusammen. Ein luxuriöses Office und schicke Firmenautos sucht man bei diesem Anbieter vergebens. Das ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kostenvorteile direkt an alle Kunden weiterzureichen und diesen Service anzubieten.

Voraussetzung für die Bestpreis-Garantie bildet ein Vergleichsangebot eines in Deutschland ansässigen Erklärfilm-Anbieters. Dieses kann der Interessent einfach per E-Mail an Presentando weiterleiten. Ist Umfang der angebotenen Leistungen identisch mit dem Leistungsumfang von Presentando, wird das Angebot schnell und unkompliziert angepasst. Es gilt der Preis des Erklärvideos vor Abzug eines Gutscheins.

Ist es wirklich so einfach? Laut Auskunft von Christian Dürr ist es das: “Keine anstrengenden Vergleiche mehr, sondern immer wissen, dass man stets den besten Preis erhält. Einfach “Bestpreis-Garantie” im Betreff angeben und schon kann es losgehen.

Presentando – Ihr Erklärfilm ist eine Digitalagentur, die sich auf die Erstellung von Erklärfilmen spezialisiert hat. Dabei kümmert sich das international aufgestellte Team von Freiberuflern um die komplette Erstellung der Erklärfilme – vom Projektmanagement, der Erstellung des Skriptes bis hin zum Einsprechen und der grafischen Leistung. Für ihr außerordentliches Engagement wurde die Digitalagentur mehrfach ausgezeichnet, u.a. vom Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.v. (DIQP) mit “Service Qualität sehr gut”. Kunden wie Schülke, Brennenstuhl, Tesa, Bofrost und Meltwater haben Presentando bereits ihr Vertrauen geschenkt.

