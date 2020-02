Jetzt auch als E-Book erhältlich!

Nun gibt es das Buch „Ostern mit Nepomuck und Finn“ zusätzlich zum Printbuch (ISBN: 978-3-7504-0772-5) auch das E-Book.

Buchbeschreibung:

Hast Du Lust, das Osterfest mit Nepomuck und Finn zu feiern?

Der Kobold macht sich auf den Weg, um seine Mäusefreunde zu besuchen. Natürlich geht es dabei turbulent zu, und alle Nepomuck-Finn-Fans kommen wieder voll auf ihre Kosten!

Neben einer spannenden Geschichte warten diesmal unter anderem tolle Basteltipps auf Dich!

Trailer:

https://youtu.be/CvXcXQCCl_I

Produktinformation

Format: Kindle Ausgabe

Dateigröße: 1334 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 90 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (20. Februar 2020)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B084ZR6MDG

Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Screenreader: Unterstützt

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert

Nepomuck und Finn haben auch eine Seite bei Facebook.

Dort stellen sie ihren menschlichen Freunden interessante Bücher und Seiten vor.

Ebenso berichten sie natürlich von sich, denn ihre Menschenfreunde liegen ihnen sehr am Herzen.

Ein Besuch lohnt sich.

https://www.facebook.com/Neues-von-Nepomuck-und-Finn-114170493329312/

Über die Autoren:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.

Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

Christine Erdiç wurde 1961 in Deutschland geboren. Sie interessierte sich von frühester Kindheit an für Literatur und Malerei. Schon damals verfasste sie oft kleine Geschichten und Gedichte, die sie jedoch nie veröffentlichte.

Nach dem Abitur war sie in unterschiedlichen Bereichen tätig und reiste viel. Seit 1986 ist sie verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit dem Millennium in der Türkei.

Unter anderem gab sie Sprachtraining an der Universität von Izmir, machte Übersetzungen und verfasste Berichte für die Türkische Allgemeine, eine ehemalige Zeitschrift in deutscher Sprache, und gibt private Deutschstunden.

Mehr Infos unter:

https://christineerdic.jimdofree.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.com/