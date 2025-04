Jersey Food Festival: ein Wochenende voller kulinarischer Höhepunkte

Düsseldorf – Die Kanalinsel Jersey (www.jersey.com/de) wird am letzten April-Wochenende (26.-27.4.) erneut zur Bühne für ein kulinarisches Ereignis der Sonderklasse. Das Delicious Jersey Food Festival (https://tinyurl.com/2a7wbuod) präsentiert sich zwei Tage lang am Weighbridge Place in St. Helier und bietet ein Hochamt der regionalen Küche.

Das Festival setzt einen klaren Schwerpunkt in Sachen Vielfalt und Qualität lokaler landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Besucher erwartet ein buntes Angebot an Pop-up-Restaurants, die mit raffinierten und abwechslungsreichen kleinen Gerichten begeistern. Ob innovative Kreationen oder traditionelle Spezialitäten – die Inselprodukte stehen im Mittelpunkt und verleihen jedem Gericht ihre unverwechselbare Note.

Ein besonderes Highlight des Festivals, das von der Jersey Hospitality Association organisiert wird, sind die Live-Kochshows, bei denen prominente und lokale Küchenchefs ihr Können unter Beweis stellen. Neben dem kulinarischen Genuss sorgt ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm auf der Entertainment-Bühne für Stimmung. Für alle, die mehr Hintergründe erfahren möchten, bieten Workshops und interaktive Displays spannende Einblicke in nachhaltige Landwirtschaft und saisonale Produkte.

Das Jersey Food Festival verspricht ein einzigartiges Erlebnis zu werden – ein Schaufenster regionaler Produkte, kulinarischer Innovationen und kultureller Vielfalt.

Weitere Informationen bei

Visit Jersey

c/o TravelMarketing Romberg

Factory Campus

Erkrather Straße 401

D-40231 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 – 86 84 25 83

jersey@travelmarketing.de

www.jersey.com/de

Über Jersey und Visit Jersey

Jersey ist mit einer Fläche von knapp 120 km² und rund 103.000 Einwohnern die größte und bevölkerungsreichste der Kanalinseln. Im Golf von St. Malo gelegen besticht sie durch eine außergewöhnliche Kombination aus britischem Stil und französischer Lebensart. Kein Wunder, befindet sich Jersey doch nur rund 25 Kilometer von der Nordwestküste Frankreichs entfernt im Ärmelkanal. Urlauber dürfen sich auf mehr als 30 Strände, imposante Steilküsten sowie 800 km Wanderwege freuen.

Visit Jersey wurde im März 2015 mit dem Ziel gegründet, den Tourismus in Jersey auf innovative, wirtschaftliche und effiziente Weise zu fördern. Seitdem positioniert die Marketingorganisation die Insel als vitalen Zufluchtsort für Urlauber, die eine entspannende aber gleichfalls erlebnisreiche Auszeit suchen.