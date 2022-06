Ivalua stärkt Liquidität von Kunden und Lieferanten durch Partnerschaft mit C2FO

– Schnellere Bezahlung von Lieferanten, Senkung von Kosten und höherer Ertrag

– Intelligentere Kontrolle und Verwaltung von Zahlungsströmen Stärkung der Lieferantenbeziehungen

– Ausbau bestehender Partnerschaften

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit C2FO, der größten internationalen Plattform für Betriebskapital geschlossen. Ivalua-Kunden können durch die Kooperation ihre Lieferanten schneller bezahlen, Kosten senken und gesteckte Ertragsziele schneller erreichen.

Early Payment ist ein leistungsfähiges Finanzinstrument, mit dem Unternehmen ihre Lieferanten vor dem Fälligkeitsdatum einer Rechnung bezahlen. Sie können so Einkaufsvorteile erzielen und gleichzeitig die Liquidität ihrer Partner verbessern. Meist verhindert jedoch ein klassisch rechnungsgesteuerter Ansatz, dass entsprechende Initiativen ihr volles Cash-Potenzial ausschöpfen können. Die C2FO-Plattform ermöglicht es dem Finanzvorstand, Liquidität und erzielte Erträge zu kontrollieren, während sich Lieferanten mit Ivalua für Freigaben direkt nach Rechnungseingang und eine Zahlung am nächsten Tag entscheiden können.

Die neue Partnerschaft mit C2FO verbessert die Liquidität von Lieferanten. Zudem stärkt sie die Beziehung zu Partnern und festigt den Status des Käufers als bevorzugter Kunde. Eine kürzlich von Ivalua in Auftrag gegebene Studie von Forrester Consulting ergab, dass Unternehmen ihre Abläufe zeitnah digitalisieren und gleichzeitig einen Einblick in die Zahlungen erhalten müssen – beides sind Schlüsselfaktoren, die die Bereitschaft der Lieferanten zur Zusammenarbeit und zum Austausch von Innovationen mit einem bestimmten Kunden beeinflussen.

Zitate Ivalua und C2FO zur Partnerschaft

„Unsere Partnerschaft mit C2FO schafft eine dynamische Source-to-Pay-Lösung, die die Art und Weise, wie Unternehmen auf Kapital zugreifen und es verwalten, verbessert und es unseren Kunden ermöglicht, ihre Barmittel in ein leistungsfähigeres Liquiditätsinstrument zu verwandeln“, sagte Pascal Bensoussan, Chief Product Officer von Ivalua. „Die Einbettung von Zahlungen war der erste Schritt. Mit C2FO können wir unseren nun unseren Kunden helfen, noch mehr Wert aus ihren Lieferantenbeziehungen zu schöpfen und das Gewinnwachstum zu erhöhen.“

„Wir sind begeistert, mit Ivalua, einem echten Marktführer, zusammenzuarbeiten und ihren Kunden und Lieferanten den Zugang zu einer neuen, bequemen und kostengünstigen Quelle für Betriebskapital und Liquidität zu ermöglichen“, sagte Allison Baker, Senior Vice President of Partnerships bei C2FO. „Die lieferantenorientierte Working-Capital-Plattform von C2FO ist eine natürliche Ergänzung zur erstklassigen Source-to-Pay-Plattform von Ivalua. Wir freuen uns darauf, für unsere gemeinsamen Kunden neue Werte zu schaffen und Unternehmen mit kostengünstigem Betriebskapital zu versorgen, das für ihren Geschäftserfolg von entscheidender Bedeutung ist.“

Über C2FO

C2FO ist die weltweit größte Plattform für Working Capital. Wir bedienen über 1 Million Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10,5 Billionen US-Dollar in mehr als 160 Ländern. Unsere Online-Plattform verbindet mehr als 110 Milliarden Dollar an täglichen Kreditoren- und Debitorenkonten. Ganz gleich, ob Sie Betriebskapital benötigen oder über überschüssiges Betriebskapital verfügen – nennen Sie Ihre Rate® und die C2FO-Plattform wird Ihre Anfrage in Sekundenschnelle bearbeiten. Sie können die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung bei Bedarf beschleunigen und so Ihnen, Ihren Kunden und Lieferanten eine bessere Kontrolle über den Cashflow ermöglichen. Sie können auch AR-Finanzierung und andere datengesteuerte Finanzierungsoptionen nutzen. C2FO ist Betriebskapital, das für alle arbeitet. Unser Ziel besteht darin, eine Zukunft zu schaffen, in der jedes Unternehmen der Welt über das notwendige Kapital verfügt, um erfolgreich zu sein. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.c2fo.com.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua.

