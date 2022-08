Ivalua optimiert globale Source-to-Pay-Prozesse von Top-Glashersteller O-I Glass

– Optimierung des Einkaufsprozesses

– Erhebliche Kostenreduzierungen erwartet

– Nahtlose Integration in O-I Glass“ vorhandene ERP-Plattform

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, hat O-I Glass als neuen Kunden gewonnen. Das amerikanische Fortune-500-Unternehmen hat sich für Ivalua entschieden, um seine globalen direkten und indirekten Source-to-Pay-Prozesse zu optimieren.

O-I Glass ist einer der weltweit führenden Hersteller von Glasflaschen und -Behältern und betreibt 70 Glasproduktionsstätten in 19 Ländern mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden US-Dollar (2021) und 24.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen liefert Verpackungslösungen an einige der weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkehersteller wie Coca-Cola, Heineken, Nestle sowie PepsiCo und betreibt allein in Deutschland vier Niederlassungen. O-I Glass hat sich für Ivalua entschieden, nachdem das Unternehmen seine Bereiche strategische Beschaffung, Management von Lieferantenbeziehungen, Kategorie-Management, Lieferantenqualität, Nachhaltigkeit und Compliance auf Technologie- und Prozesslücken untersucht hatte.

** Vorteile für O-I durch Ivalua-Lösung **

Unterstützt durch die Ivalua-Lösung zielt die strategische S2P-Initiative von O-I darauf ab, erhebliche Kosteneinsparungen in mehreren wichtigen Geschäftsprozessbereichen zu erzielen, einschließlich Einsparungen bei indirekten Kategorien durch Prozessstandardisierung und Ausgabenkonsolidierung. Darüber hinaus wird das Projekt eine Verringerung der administrativen Tätigkeiten und, was besonders wichtig ist, eine optimierte Lieferantenbasis durch eine umfassende Bewertung der Lieferanten ermöglichen. Ivalua wird zudem eine nahtlose Integration mit der bestehenden ERP-Plattform von O-I sowie mit verschiedenen Lösungen von Drittanbietern sicherstellen. Zudem beabsichtigt O-I Glass, den gesamten Einkaufsprozess mit Katalogen, geführtem Einkauf und einer Amazon-ähnlichen Benutzererfahrung zu optimieren.

„Bei O-I Glass sind wir bestrebt, eng mit unseren Lieferanten zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden innovative, nachhaltige Verpackungslösungen zu liefern. Die einheitliche Plattform von Ivalua bietet eine 360-Grad-Transparenz unserer Lieferanten, einschließlich eines reichhaltigen Ökosystems von Drittanbieterdaten, und die Möglichkeit, sowohl den direkten als auch den indirekten Einkauf mit einer einzigen Lösung zu optimieren“, sagte Rodney Masney, Chief Information Officer (CIO) von O-I Glass.

„Globale Lieferketten sind entscheidend für die Geschäftskontinuität und es ist daher von entscheidender Bedeutung, die damit verbundenen Geschäftsprozesse zu digitalisieren, zu automatisieren und zu optimieren“, sagte Dan Amzallag, Chief Operating Officer von Ivalua. „Ivalua freut sich darauf, ein integraler Bestandteil der Transformation des Beschaffungswesens von O-I Glass zu sein.“

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua.

