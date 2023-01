Ist Franchise für jedermann*frau geeignet?

Hockenheim, 12.01.2023 – Ob Franchise für jedermann*frau geeignet ist, dürfte daran liegen, welche Tätigkeiten einem selbst am besten liegen. Franchisegeber gibt es ja in allen Geschäftsbereichen. So ist für jeden, der sich selbstständig machen möchte, sicher etwas dabei. Es gilt wie immer und überall, das Richtige auszuwählen.

Das sollte man beachten, bevor man Franchisenehmer wird

Ein Franchisenehmer ist ein selbstständiger Unternehmer und somit geniest jedermann*frau als Franchisenehmer seine Unabhängigkeit und berufliche Sicherheit dazu, denn kein Chef kann einem als Franchisenehmer kündigen. Weiter wird die Sicherheit der Marke und das Know-how eines bereits bestehenden Unternehmens zu seinem Vorteil gereicht. So hat ein Franchisenehmer sehr starke Marktvorteile. Aber man sollte vor einer Entscheidung auch die Branche prüfen. Liegt die Branche im Trend und hat sie über die vergangenen Jahre Zuwachsraten erreicht? Je mehr Plus an Umsatz die Branche von Jahr zu Jahr gewinnt, umso mehr Erfolgsaussichten werden auch Franchisenehmern in dieser Branche geboten. Hier sei die Branche Dating/Partnervermittlung/Singlebörse genannt, die in den vergangenen Jahren ständig an Umsatz zulegt, weil die Vereinsamung und Kontaktarmut sehr vieler Menschen immer mehr zunimmt und Dienstleistungen generell voll im Trend liegen. Natürlich sollte jedermann*frau die Aufgaben genau hinterfragen, die als Franchisenehmer auf einen zukommen. In der Branche Dating/Partnervermittlung/Singlebörse genügt es, gerne Umgang mit anderen Menschen zu haben, über eine gute Allgemeinbildung zu verfügen und Internet Grundkenntnisse zu haben.

Natürlich kommen auf Franchisenehmer Kosten zu

Entscheidend ist dabei, in welcher Höhe die Kosten sind, die auf den Franchisenehmer zukommen und ob es eine einmalige Gebühr ist, oder monatliche Kosten beispielweise für Lizenzen entstehen. Wie hoch ist der Anteil für Marketing und Werbung? Entstehen dem Franchisenehmer Raumkosten, Personalkosten oder Kosten für Warenbestand? Ein Franchisegeber und zwar der Dating Services TTPCG® kann als absolutes Franchise Topangebot für Frau Jederfrau oder Herrn Jedermann gelten. Die Gründe sind schnell erklärt und leicht zu verstehen. Die Franchisegebühr bei TTPCG® ist einmalig und sehr gering. Weitere Kosten entstehen bei dem Geschäftsmodell der TTPCG® den Franchisenehmern nicht. Der Franchisegeber trägt sämtliche Kosten, die seinen Franchisenehmern im Verlauf ihrer Tätigkeit entstehen.

TTPCG® ist nicht ohne Gründe einmalig auf dem Weltmarkt

TTPCG® ist seit 1981 am Markt und wächst seit der Unternehmensgründung unaufhaltsam. TTPCG® ist eine Marke des US-Konzerns Taylor Group. Die Aufgabe der TTPCG-Franchisenehmer ist es, die Interessenten an den Diensten der Partnervermittlung zu beraten und mittels Laptop vorzustellen. Die kompetente, individuelle Beratung spiegelt das besondere Erlebnis, welches Nutzer der Dienste von TTPCG® von Anbeginn erleben. Jede Beratung der zahlreichen Interessenten durch Franchisepartner wird auf dem Laptop von einmaligen und wertvollen Tools begleitet, welche TTPCG ® seinen Franchisepartnern in die Hände gibt. Das Besondere ist, dass jeder Interessent die besondere Qualität der Dienstleistungen kennenlernt, bevor er sich für TTPCG® entscheidet. Ob Kunde oder Franchisepartner, es stehen allen bei TTPCG® ein 24 Stunden Support an jedem Tag zur Hilfe und Unterstützung bei. Die Leistungspakete, welche TTPCG-Franchisenehmer den Interessenten anbieten können, bietet in dieser Art und Weise kein Wettbewerber. Dazu kommt, dass sich die Dienste von TTPCG® auch Menschen mit schmaler Geldbörse leisten können. Wer sich beruflich vorteilhaft verändern möchte, sollte ein Gespräch mit dem für die Beratung zuständigen Herrn Lüdicke führen. Da der Start auch nebenberuflich möglich ist, kann so jedermann*frau als Franchisenehmer in seine Unabhängigkeit ohne jedes Risiko starten.

