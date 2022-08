Irena Markovic: Die schönste Adresse für Immobilien in Wien

Über Irena Markovics Immobilienunternehmen Lifestyle Properties

Irena Markovic hat mit ihren 33 Jahren bereits einiges erreicht. Nach ihrem Abschluss an der Vienna Business School Handelsakademie legte die gebürtige Serbin einen kometenhaften Aufstieg in die Wiener High Society hin, arbeitete einige Jahre als Model und gründete schließlich ihre eigene Eventplattform Scandalous. Doch das Glamour-Leben ist nicht die einzige Seite, die Irena Markovic interessiert. Seit 2016 betreibt sie auch eine Immobilienkanzlei namens Lifestyle Properties, wo sie ihren Kunden ein beeindruckendes Portfolio aus Villen, Wohnungen und Zinshäusern bietet.

Inhalt:

– Von Scandalous zu Lifestyle Properties

– Altbauwohnungen sind am beliebtesten

– Der Immobilienmarkt ist immer noch lukrativ

– Warum man immer seinen Träumen folgen sollte

VON SCANDALOUS ZU LIFESTYLE PROPERTIES

Society und Business müssen sich nicht ausschließen, wie Irena Markovic zweifellos bewiesen hat. Bereits 2009 machte sich die Österreicherin mit ihrer eigenen Eventagentur „Scandalous“ selbstständig und strafte damit jene Kritiker lügen, die sie als naives junges Mädchen belächelten. Mit Scandalous eröffnete Irena Markovic einen Netzwerk-Tummelplatz für hochkarätige Gäste aus der Society, Wirtschaft, Kultur, Diplomatie und dem Sport. Diese Kontakte kommen ihr auch heute noch zugute, denn mit ihrer Immobilienkanzlei Lifestyle Properties spricht Irena Markovic Kunden an, die an hochwertigen Luxusimmobilien interessiert sind.

ALTBAUWOHNUNGEN SIND AM BELIEBTESTEN

Mittlerweile hat sich Irena Markovic auch in der Immobilienbranche Österreichs einen Namen gemacht und gilt als Expertin auf diesem Gebiet. In Bezug auf die Immobilienvermittlung stehen ihrer Erfahrung nach seit einigen Jahren großzügige Altbauwohnungen hoch im Kurs, wobei der Boom nach Dachgeschoss-Wohnungen inzwischen abgeebbt ist. Bei Lifestyle Properties können allerdings nicht nur Luxuswohnungen, sondern auch Büroflächen, Nachtclubs oder Lager- und Verkaufsflächen erworben werden. Irena Markovic achtet darauf, die Wünsche ihrer Kunden bei der Vermittlung immer in den Fokus zu stellen und die Aufträge mit Fingerspitzengefühl und Diskretion zu behandeln.

DER IMMOBILIENMARKT IST IMMER NOCH LUKRATIV

Hin und wieder hört Irena Markovic die Frage, ob sich die Immobilienbranche heutzutage überhaupt noch lohnt. Wie die Expertin erklärt, ist ein Investment in Immobilien in der Tat nach wie vor lukrativ, da die Objekte eine sehr beliebte Altersvorsorge darstellen. Allerdings sollte man beim Kauf einer Immobilie einiges beachten. Darunter fällt zum Beispiel die Lage, die für den Erfolg eines Objekts in Bezug auf Wertsteigerung und Vermietungschancen entscheidend ist. Zu einer optimalen Lage zählen eine gute Infrastruktur mit Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, sowie nahegelegene Schulen, Ärzte und Geschäfte. Als Vermittlerin achtet Irena Markovic außerdem genau auf den baulichen Zustand der Gebäude, damit ihre Kunden nicht nach dem Kauf von ungeahnten Sanierungs- oder Reparaturarbeiten überrascht werden.

WARUM MAN IMMER SEINEN TRÄUMEN FOLGEN SOLLTE

Irena Markovic weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, niemals aufzugeben. Geboren in einem Land, das von Krieg und Leid geprägt war, hat die Wienerin stets ihre Ziele im Blick gehabt und gelernt, dafür zu kämpfen. Ihre Erfahrungen teilt Irena Markovic gerne mit anderen jungen Frauen, um sie dazu zu motivieren, ihre Träume zu verfolgen.

LIFESTYLE PROPERTIES – ist die schönste Adresse für Immobilien in Wien. LIFESTYLE PROPERTIES nimmt Sie mit auf eine Reise durch die schönsten Objekte in Wien, privat und beruflich.

