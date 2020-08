Interline Bus-Neuzugang: Mercedes Tourismo

Reisekomfort mit Stern bietet größeren Gruppen der Mercedes Benz Tourismo RHD. Ab sofort verstärkt der Premium-Reisebus den Interline Düsseldorf/ Köln Fuhrpark.



Der Mercedes 3-Achser verfügt auf 13,20 Metern Länge über jede Menge Platz für 49 Fahrgäste samt Gepäck.

Zur Ausstattung des VIP-Busses gehören Vollledersitze, drei Tische mit 12 Plätzen sowie Apple TV, DVD, HDMI und vier Monitore.



Der Mercedes Tourismo hat außerdem zwei Kühlschränke sowie eine große Lavazza Maschine an Bord und ist mit Spülbecken und Mikrowelle ausgestattet. Auch für das leibliche Wohl der Reisenden ist somit gesorgt.



Nähere Informationen zu dem neuen Premium-Fahrzeug erteilt die Interline-Kundenbetreuung unter 0211 210 205.



Düsseldorf, August 2020



Die DLS Limousine-Service GmbH – Interline Düsseldorf/ Köln ist auf die professionelle Personenbeförderung spezialisiert. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von exklusiven Chauffeur-und Limousinenservices über Busservices bis zum Eventservice.



Der Interline-Fuhrpark umfasst eine umfangreiche Auswahl an Fahrzeugen unterschiedlichster Konfigurationen. Dazu gehören elegante Limousinen ebenso wie SUVs, Minivans sowie Executive- und Premium-Busse für Gruppen aller Größen.



Deutschlandweit verfügt Interline nicht nur über ein flächendeckendes Netz von 9 Stationen, unter anderem in Berlin, Frankfurt, Hamburg und München, sondern ist durch eine Partnerschaft mit dem Weltmarktführer Carey International auch global an über 1.000 Stationen in mehr als 60 Ländern vertreten.



Seit 2001 gehört die DLS Limousine-Service GmbH/ Interline Düsseldorf/ Köln/ Bonn dem bundesweiten Interline-Netzwerk an (Interline Limousine Network GmbH).