Innovatives Beleuchtungskonzept optimiert Diagnose von Sehbeeinträchtigungen

Glamox stellt innovatives Beleuchtungskonzept für das Gesundheitswesen vor

Hildesheim, 3. Juni 2025 – Der neu gestaltete Diagnostikraum im Landesbildungszentrum für Blinde (LBZB) in Hannover bietet durch ein innovatives Beleuchtungskonzept und ein hochentwickeltes Lichtmanagementsystem (LMS) optimale Bedingungen für die diagnostische Abklärung des funktionalen Sehens bei Menschen mit Sehbeeinträchtigungen. Die Kooperation mit Glamox hat dabei eine erstmalige Umsetzung eines derart spezifischen Beleuchtungsprojekts ermöglicht.

Das Beleuchtungskonzept, das gemeinsam mit Glamox entwickelt wurde, orientiert sich stark an den Vorteilen des Tageslichts. Studien haben gezeigt, dass Tageslichtbedingungen das Fortschreiten von Myopie begrenzen können und generell positive Effekte auf die visuelle und kognitive Leistungsfähigkeit haben. Eine Beobachtung, die Claas Proske, Koordinator Diagnostik des funktionalen Sehens und Hilfsmittelberatung am LBZB, in der Praxis bestätigen kann: „Vielfach ist es so, dass wir feststellen, dass gerade viele Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung oder Seheinschränkung sehr von einer höheren Beleuchtungsstärke profitieren. Und auch, was die Lichtfarbe anbelangt, eher (…) der Bereich des neutralweißen oder kaltweißen Lichtes angenehmer empfunden wird.“

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen wurde dazu eine Wand zwischen zwei Räumen entfernt, um ausreichend Platz für die neue Diagnostikfläche zu schaffen Die Beleuchtung im Diagnostikraum kann mit dem neuen Lichtmanagmentsystem bis zu 2400 Lux über die flachen Interieurleuchten C95 erreichen, was über den üblichen Beleuchtungsstärken liegt und somit Helligkeits- und Farbkontraste verstärkt, die Ermüdung reduziert und die Aufmerksamkeit verlängert.

Lichtmanagementsystem für präzise Steuerung

Das Lichtmanagementsystem (LMS) ermöglicht dabei eine flexible und präzise Steuerung der Beleuchtungsbedingungen. Über ein Tablet können Beleuchtungsstärke und Lichtfarbe individuell angepasst werden, wobei die Steuerung über eine speziell konfigurierte Weboberfläche erfolgt, die über WLAN zugänglich ist. Die Beleuchtungsstärke lässt sich als prozentualer Dimmwert eingeben und reicht bis zu 2400 Lux, während die Lichtfarbe zwischen 2700 K (warmweiß) und 6500 K (kaltweiß) variieren kann. Diese Anpassungen sind entscheidend, da verschiedene Lichtfarben unterschiedliche visuelle und psychologische Wirkungen haben. Wie Berichte vom Klientel des LBZB zeigen, steigert kaltweißes Licht (über 5300 K) die Lese- und Konzentrationsfähigkeit und wird tagsüber als aktivierend empfunden.

Positive Effekte der optimierten Beleuchtung

Die individuelle Anpassung der Beleuchtungsbedingungen hat aber auch für Menschen ohne Seheinschränkungen vielfältige positive Effekte. Eine verbesserte Beleuchtungsstärke und optimal abgestimmte Lichtfarbe können die visuelle Wahrnehmung erheblich verbessern, Ermüdung verringern und Kopfschmerzen reduzieren. Zudem wirkt sich eine angepasste Beleuchtung positiv auf den circadianen Rhythmus aus, indem sie die Melatoninproduktion steuert und somit den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusst. Dies ist besonders wichtig, da blaues Licht mit hoher Farbtemperatur die Produktion von Melatonin unterdrückt und somit die Wachheit erhöht.

Diagnostische Abklärung unter optimierten Bedingungen

Der Diagnostikraum im LBZB erlaubt es, die individuellen visuellen und visuell-kognitiven Funktionen der Patienten unter variierenden Lichtbedingungen zu testen. Mithilfe spezifischer Testverfahren, wie dem Preferential Looking oder den Lea-Hyvärinen-Tests, sowie informellen Beobachtungen, können detaillierte Einschätzungen zur Nutzung visueller, auditiver und haptischer Strategien gewonnen werden.

Durch die Möglichkeit, Beleuchtungsbedingungen individuell anzupassen, können im LBZB auch spezifische Sehfunktionen, wie die Kontrastsensitivität, unter verschiedenen Lichtverhältnissen getestet werden. „Diese Informationen sind für uns sehr viel wert, um sie weitergeben zu können, damit das am entsprechenden Arbeitsplatz der Person bestmöglich umgesetzt werden kann“, so Claas Proske vom LBZB. Insgesamt zeigt die Umsetzung dieses Beleuchtungskonzepts im LBZB, wie bedeutend eine optimierte künstliche Beleuchtung für die Diagnostik und Förderung von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sein kann.

Ein kurzes Video zeigt exemplarisch die Voraussetzungen und Abläufe im Diagnostikraum des LBZB: https://www.glamox.com/de/pbs/stories/lbzb_hannover/

Mehr Informationen zu den Lichtmanagementsystemen und den Beleuchtungslösungen speziell für das Gesundheitswesen sind erhältlich unter www.glamox.de.

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.100 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2024 betrug 394 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

Pressekontakte

Dipl.-Ing. Sabrina Catrin Dittmann

Regional Marketing Manager – Central Europe

Linzer Str. 9a

28359 Bremen

Tel.: +49 421 485 70-71

E-Mail: sabrina.dittmann@glamox.com

Hauptsitz Glamox GmbH

Daimlerring 25

31135 Hildesheim

Tel.: +49 5121 7060-0

PR-Kontakt

Profil PR

Stefan Winter

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33-19

E-Mail: s.winter@profil-pr.com