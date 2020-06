Innovationspreis 2020 für Edelstahl-Designheizkörper

VA-Therm KG erhält Designpreis für Edelstahlheizkörper

Die Firma VA-Therm KG stellt hochwertige Edelstahlheizkörper zur Raumbeheizung her. Die Firma wurde nun mit dem Innovationspreis “Plus X Award” für Design und Qualität ihrer Badheizkörper ausgezeichnet.

Die Besonderheit: Alle Heizkörper werden zu 100% am Standort Deutschland aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Rostfreier Edelstahl ist für seine hohe Beständigkeit und Nachhaltigkeit allgemein bekannt.

Die VA-Therm KG besteht bereits 1999. Anfangs wurden ausschließlich Edelstahlheizkörper und Designheizkörper für einen europaweit bekannten Bad-Designer produziert. Von diesem anspruchsvollen Kunden lernte man gleich zu Beginn, daß es zu teuer ist billig zu produzieren.

Man erfuhr ebenso, daß Kunden mit hohen Ansprüchen ein klares Design schätzen und wie wichtig höchste Materialqualität, Ästhetik und kleinste Details sind. So wurden anfänglich noch verwendete Kunststoffteile für Halterungen oder Entlüftungen kompromisslos durch massiv gedrehte Edelstahlteile ersetzt. Der Verzicht auf alles was den Eindruck eines billigen Serienproduktes erweckt wurde zur Firmenphilosophie.

Bei VA-Therm Edelstahlheizkörpern wird auf eine überragende Oberflächentechnik geachtet. Hier setzt die Firma als Alleinstellungsmerkmal schon seit 2004 auf die aufwändige Nass-Schleiftechnik welche eine brillante und korrosionsbeständige Oberfläche gewährleistet. Da beim nassen schleifen ständig viel Sauerstoff zugeführt wird und die Rohre sowie die 3m langen Schleifbänder kalt und sauber bleiben erhält man eine nahezu perfekt ausgebildete Chromoxidschicht, welche Korrosionsangriffen gut standhält.

Seit 2004 fertigt VA-Therm robuste und leistungsstarke Edelstahlheizkörper für Hygienebereiche. Es sind Hygiene-Heizkörper welche auch für Lebensmittelproduktionen geeignet sind, die täglich mit starken Industriereinigern ausgeschäumt und mit Hochdruckreinigern bearbeitet werden. Ebenso sind diese Edelstahlheizkörper gegenüber fast allen Säuren, Laugen und gegen Desinfektionsmittel in Kliniken beständig.

Zwei Oberflächenarten werden angeboten:

1. Edelstahl matt als Standardoberfläche – es ist eine brillante, nass geschliffene und nass gebürstete Oberfläche mit magischer Eleganz.

2. Spiegelnder Hochglanz – eine Oberfläche die durch mehrfaches schleifen und hochglanzpolieren eine überragende Qualität aufweist.

Einen hohen Qualitätsstandard erreicht die Firma VA-Therm durch die vollständige Produktion am eigenen Standort in Reutlingen. Hierdurch wird sichergestellt, daß nur geeignete Edelstahlrohre in ständig kontrollierten Produktionsprozessen verarbeitet werden.

https://plusxaward.de/portfolio/va-therm-edelstahl-designheizkoerper/

