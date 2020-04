infactory WLAN-Funk-Wetterstation FWS-800

Den Überblick über das Wetter behalten

– Genaue Messdaten für Innen- und Außenbereich

– Anzeige der gefühlten Temperatur

– Wettertrend-Anzeige für 5 Tage

– Min.- und Max.-Speicher für Temperatur und Luftfeuchte

– Gratis-App für Auswertungen

– WLAN-Übertragung der Messdaten in die Cloud

Jetzt hat man das Wetter immer im Blick: Auf dem XL-Farb-Display liest man bequem Temperatur und Luftfeuchte für drinnen wie draußen ab. So weiß man sogar über die gefühlte Temperatur und den aktuellen Luftdruck Bescheid. Zusätzlich zeigt die Wetterstation den Wettertrend für die kommenden 5 Tage an.

Exakte Messwerte im Außenbereich: Dazu wird einfach der Funk-Außensensor im Freien angebracht – in bis zu 60 Metern Entfernung zur Station. Schon übermittelt er alle Wetterdaten drahtlos.

Kostenlose App zum Auswerten der Wetterdaten: Per WLAN-Verbindung überträgt die Wetterstation von infactory auf Wunsch die Messdaten permanent in einen Cloud-Speicher. Mit dem Smartphone und Tablet-PC hat man praktisch von weltweit Zugriff. So kann man die Daten jederzeit bequem vergleichen und auswerten.

Präzise Uhrzeit für den aktuellen Standort: Dank automatischer Synchronisation über den Internet-Server zeigt die Wetterstation neben Datum und Tag stets auch die absolut genaue Zeit auf dem Farbdisplay an!

– WLAN-Wetterstation FWS-800 mit Thermo-, Hygro- und Barometer

– Temperatur-Messbereich innen: -20 bis +60 °C, außen: -40 bis +70 °C, wahlweise in °C / °F

– Messbereich relative Luftfeuchte: 20 bis 95 %

– Luftdruck-Anzeige in hPa/mb, inHg oder mmHg

– Windgeschwindigkeits-Anzeige in km/h oder mph

– Wettertrend-Anzeige für 5 Tage, mit 20 verschiedenen Wetter-Symbolen

– Beleuchtetes XL-LCD-Farbdisplay: ca. 16,5 x 9 cm

– Gleichzeitige Anzeige von Innen- und Außentemperatur, Innen- und Außen-Luftfeuchte, gefühlte Temperatur, – Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Wettertrend, Uhrzeit, Datum und Wochentag

– Spritzwassergeschützter Funk-Außensensor: IPX4

– Übertragungsreichweite: bis zu 60 Meter (freies Feld)

– Wetterstation um 2 zusätzliche Sensoren erweiterbar

– Datenlogger-Funktion per kostenloser App für Android und iOS : zum Speichern, Vergleichen und Auswerten der Wetterdaten über einen Cloud-Speicher, mit Wetterverlaufs-Anzeige (täglich, wöchentlich, monatlich), frei einstellbarer Temperatur-Warn-Funktion sowie zusätzlicher Anzeige von Sonnenauf-/Untergang und Windgeschwindigkeit

– Minimum/Maximum-Speicher für Temperatur und Luftfeuchte

– Automatische Zeit-Einstellung via Internet und manuell möglich, umschaltbar zwischen 12- und 24-Stunden-Format

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Einstellbarer Wecker mit Schlummerfunktion

– 1 Touch-Taste und 6 Bedientasten an der Gehäuseseite: für Display-Einstellungen und Schlummerfunktion

– Integrierter USB-Ladeport für Smartphone, E-Book-Reader u.v.m. (nur bei Betrieb mit Netzteil): 5 Volt, 1 A / 5 Watt

– Ausklappbare Füße für sicheren Stand und Öse zum Aufhängen

– Stromversorgung Wetterstation: per 230-Volt-Netzteil oder über 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Außensensor: 2 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen)

– Maße Wetterstation: 205 x 130 x 30 mm, Gewicht: 361 g

– Maße Außensensor: 49 x 95 x 32 mm, Gewicht: 54 g

– Wetterstation inklusive Netzteil, Außensensor und deutscher Anleitung

Preis: 63,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6170-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6170-3041.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

