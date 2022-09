infactory Funk-Wetterstation FWS-220

Bis zu 100 Meter Funkreichweite: dank Profi-Außensensor

– Genaue Daten für Temperatur, Regenmenge, Windstärke/Windrichtung und Luftdruck

– Hygrometer: bestimmt auch die Luftfeuchtigkeit

– Wettervorschau

– Funkuhr und Kalender

Dem Wetterdienst einen Schritt voraus: Mit der Funk-Wetterstation mit Außensensor und Regenmesser von infactory ist man ab sofort über das Wetter an seinem Wohnort rundum bestens informiert!

Umfangreiche und präzise Auswertung: Neben der Innen- und Außentemperatur kann man auch die gefühlte Außentemperatur ablesen. Zudem sieht man die Niederschlagsmenge sowie Windstärke mit Windrichtung. So verlässt man auf jedes Wetter bestens vorbereitet das Haus!

Einfache, kabellose Installation: Der Profi-Außensensor mit Thermo-Hygrometer sowie Regen- und Windmesser kann an einer Wand, auf einem Mast oder an einer Haltestange montiert werden. Und schon werden die Wetterdaten drahtlos per Funk an die Basis-Einheit im Haus übermittelt!

Holt einen morgens pünktlich aus dem Schlaf: Es lassen sich bis zu 2 Weckzeiten einstellen. Das ist praktisch, denn so wird man z.B. am Wochenende erst später geweckt als an Arbeitstagen.

– Funk-Wetterstation FWS-220 mit Profi-Außensensor, Wettervorschau und Hygrometer

– Zeigt Innen- und Außentemperatur, gefühlte Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlagsmenge, Windstärke, Windrichtung, Luftdruck, Zeit, Datum und Tag

– Speichert Minimal- und Maximalwerte für absolute und gefühlte Innen- und Außen-Temperatur sowie für Luftfeuchtigkeit

– Wecker mit 2 einstellbaren Weckzeiten

– Einfache Bedienung über 5 Tasten für Einstellungen

– Profi-Außensensor zum Messen von Temperatur, Regenmenge, Windgeschwindigkeit und -Richtung

– Funk-Anbindung an Basis-Station, Reichweite: bis zu 100 m

– Stromversorgung Basisstation: 2 Batterien Typ AA / Mignon, Außensensor: 3 Batterien Typ AA / Mignon (Batterien bitte dazu bestellen)

– Außensensor mit integriertem Solarpanel: für alternative Stromversorgung per Sonnenenergie

– Maße Basis-Station: 14,5 x 8,5 x 4,5 cm, Gewicht (ohne Batterien): 713 g

– Maße Display: 94 x 64 mm (4,9″)

– Maße Außensensor: ca. 34,5 x 12 x 36,5 mm, Gewicht (ohne Batterien): 687 g

– Funk-Wetterstation FWS-220 inklusive Außensensor (Thermo-Hygrometer, Windmesser, Regenmesser) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107393553

Preis: 99,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7117-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7117-3041.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/2wYkPHtCPFFG6Bm

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.