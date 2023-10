Sklaverei und Kolonialismus sind düstere Kapitel in der Geschichte, die nicht nur das Schicksal von Millionen von Menschen geprägt haben, sondern auch maßgeblich zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Europas und Amerikas beigetragen haben.

Es ist an der Zeit, einen kritischen Blick auf die historische Ausbeutung Afrikas und deren Auswirkungen auf die heutige Welt zu werfen. Erfahre durch das Erkennen der Hintergründe über eine große Motivation für afrikanische Menschen, sich auf die Flucht nach Europa zu machen. Was muss Europa mehr berücksichtigen, um einen friedlichen Weg zur Lösung der großen Herausforderungen in der Migrationspolitik zu finden? Lass uns gemeinsam eintauchen und die Wahrheit entdecken!

Welche sind die Rohstoffe Afrikas, die den westlichen Reichtum finanzierten?

Von Mineralien über Öl und Gas bis hin zu Edelmetallen und Agrarprodukten – Afrika war und ist eine wichtige Quelle für die Wohlstandsgenerierung in Europa und Amerika.

Westlicher Wohlstand basiert sich auf den folgenden аfrikanischen Ressourcen:

Mineralien: Afrika ist bekannt für seine reichen Vorkommen an Mineralien wie Gold, Diamanten, Platin, Kupfer, Uran, Kobalt, Zinn, Eisenerz, Bauxit, Zink und Nickel. Diese wurden abgebaut und in europäischen Fabriken zur Herstellung von Maschinen, Werkzeugen, Schienen, Elektronik und anderen industriellen Produkten verwendet.

Öl und Gas: Afrika besitzt bedeutende Vorkommen an Erdöl und Gas. Europäische Unternehmen investierten in die Förderung und den Transport von Öl und Gas aus afrikanischen Ländern, um ihre Energiebedürfnisse zu decken und die wachsende Nachfrage nach Brennstoffen in der Industrie zu befriedigen.

Edelsteine und Erze: Neben Diamanten gibt es in Afrika auch andere wertvolle Edelsteine wie Smaragde, Saphire, Rubine, Amethyste und Tansanite sowie Erze, Eisenerz, Aluminiumerz, Kupfererz, Bleierz und Zink, die in verschiedenen Ländern des Kontinents abgebaut werden.

Landwirtschaftliche Produkte: Afrika ist ein bedeutender Produzent von Agrarprodukten wie Kaffee, Kakao, Baumwolle, Tee, Bananen, Palmöl, Reis, Mais, Weizen, Erdnüssen und vielen anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Diese wurden in den europäischen Fabriken verarbeitet und weiterverarbeitet, um Textilien, Lebensmittel, Getränke und andere Konsumgüter herzustellen.

Holz: Afrikanische Länder verfügen über ausgedehnte Wälder, die eine wichtige Quelle für Holzprodukte wie Tropenholz, Bambus und Kork sind.

Edelmetalle und seltene Erden: Neben Gold gibt es auch andere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium, die in einigen afrikanischen Ländern abgebaut werden. Afrika beherbergt auch Vorkommen seltener Erden, die für die Herstellung von High-Tech-Produkten wie Elektronik, Batterien und Magneten von Bedeutung sind.

Die maßgebliche Rolle Afrikas im Aufstieg von Europa und Amerika ist ein oft übersehener Aspekt unserer Geschichte.

Die Entwicklung dieser Kontinente zu wirtschaftlichen und technologischen Powermächte ist jedoch von zahlreichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an der afrikanischen Bevölkerung und der Ausbeutung ihrer reichen Ressourcen und Umwelt geprägt: Kinderarbeit und Kinderprostitution, Versklavung und Zwangsarbeit, massive Umweltauswirkungen und Klimawandel.

Es ist wichtig anzumerken, dass die Sklaverei und der damit verbundene Wohlstand auch zu tiefgreifenden sozialen und rassistischen Ungleichheiten geführt haben, die bis heute spürbar sind. Die Nachwirkungen der Sklaverei und des Rassismus sind in der amerikanischen Gesellschaft immer noch sichtbar und prägen weiterhin die sozialen und wirtschaftlichen Strukturen.

Entwicklung der westlichen Powermächte – welche Branchen profitierten von der Ausbeutung Afrikas?

Während des Kolonialismus wurden zahlreiche Rohstoffe und Bodenschätze schiffweise ausgebeutet, was einen erheblichen Beitrag zum Wohlstand und zur Entwicklung Europas leistete. Dieser Reichtum aus Afrika floss in die Entwicklung von Industrie, Infrastruktur und sozialen Systemen in Europa und Amerika.

Wirtschaftliche Ausbeutung

Die Sklaverei ermöglichte es europäischen Kolonialmächten wie Großbritannien, Frankreich, Spanien und Portugal, riesige Plantagen in ihren Kolonien aufzubauen und profitabel anzubauen. Die Rohstoffe und Produkte aus Afrika wurden auf europäischen Märkten verkauft und trugen zum wirtschaftlichen Aufschwung bei.

Handel und Versicherung

Europäische und amerikanische Unternehmen im Bereich des Seehandels und der Versicherung gewährten Kredite, versicherten Schiffe und Frachten, die für den Transport von versklavten Menschen verwendet wurden. Dadurch wurden immense Gewinne erzielt und die Expansion des Sklavenhandels ermöglicht.

Banken und Finanzinstitute

Europäische Banken profitierten von der Kapitalakkumulation, die durch den Handel mit kolonialen Gütern ermöglicht wurde. Diese Banken finanzierten sowohl den Handel als auch die industrielle Entwicklung in Europa, was zur Entstehung eines Wohlstands- und Finanzsystems beitrug.

Investitionen und Infrastruktur

Der Wohlstand, der durch den Kolonialismus und die Sklaverei generiert wurde, floss auch in die Entwicklung von Infrastrukturprojekten wie Auto- und Eisenbahnen, Hafenanlagen und Fabriken in Europa und Amerika. Dies trug zur Schaffung eines modernen industriellen Kapitalismus bei.

Soziales System und Ungleichheit

Der Reichtum, der in Europa und Amerika angehäuft wurde, beeinflusste auch das soziale System. Er führte zu einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich, zur Entstehung einer privilegierten Oberschicht und zur Verfestigung sozialer Hierarchien.

Plantagenwirtschaft

Die intensive Nutzung von Sklavenarbeit auf den Plantagen in den Kolonien ermöglichte eine kostengünstige Produktion von Agrarprodukten in großem Maßstab. Der Profit, der aus dieser Produktion erzielt wurde, floss in die europäische Wirtschaft.

Industrielle Entwicklung

Die Gewinne aus dem Sklavenhandel und der Plantagenwirtschaft wurden in die Förderung von Industriezweigen wie dem Textilsektor, der Auto- und Schwerindustrie und dem Maschinenbau investiert. Dadurch wurde der Grundstein für das industrielle Zeitalter gelegt und der Wohlstand in Europa weiter gesteigert.

Die Geschichte des Kolonialismus und des Sklavenhandels ist geprägt von Unterdrückung, Ausbeutung und systematischem Unrecht.

Millionen von Menschen wurden versklavt, ihre Kulturen zerstört, ihre Rechte verweigert und ihr Leid ignoriert. Der Blick auf diese dunkle Geschichte mag schmerzhaft sein, doch nur durch das Verstehen und die Anerkennung dieser Wahrheit können wir eine gerechtere Welt schaffen. Lass Dich nicht vergessen, was hinter uns liegt, während wir uns auf eine bessere Zukunft zubewegen.

In unserem Buch „Blut-Wohlstand des Westens: mit dem Blut der Schwarzen“ findest Du die wahre Geschichte von Kolonialismus und Schwarzes-Blut-Geld-Reichtum, kritisch und umfassend beleuchtet. Bist du bereit, über die Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart mehr zu erfahren und die globale Perspektive auf der Geschichte neu zu bewerten? Dieses Buch ist ein wichtiger Wegweiser, um dein Bewusstsein für die historische Ausbeutung und ihre weitreichenden Auswirkungen auf verschiedene Branchen zu schärfen.

Die Angst vor Migranten, insbesondere aus Afrika und Nordafrika, ist oft unbegründet.

Ein besseres Verständnis der Gründe für Migration kann zu einer mitfühlenderen und effektiveren Migrationspolitik beitragen und eine mögliche Sündenbockmentalität vermeiden. Für liberale, demokratische Kräfte und Minderheitengruppen ist das von großer Bedeutung. Du bist jetzt dazu eingeladen, deinen Blick zu verändern und bewusster durch die Welt zu gehen. Nur durch das Verständnis der Vergangenheit kannst Du die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten.

Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

