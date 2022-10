IHG Hotels & Resorts stärkt französische Marktpräsenz mit der Unterzeichnung eines neuen voco-Hotels in Paris

IHG unterzeichnet voco Paris Porte de Clichy in der französischen Hauptstadt

London/ München, 12. Oktober 2022 – IHG Hotels & Resorts (IHG), eine der weltweit führenden Hotelgruppen, freut sich, die Unterzeichnung eines neuen voco-Hotels in Paris bekannt zu geben – das voco Paris Porte de Clichy. voco ist eine der jüngsten, erfolgreichsten und zugleich auch am schnellsten wachsenden Marken der IHG im gehobenen Segment. Da sich jedes voco-Hotel von der Masse abhebt, erleben die Gäste hier ein einzigartiges und individuelles Reiseerlebnis.

Frankreich ist mit 64 Hotels und weiteren 18 in Planung befindlichen Hotels nach wie vor ein wichtiger Markt für IHG in Europa. voco – was im Lateinischen soviel wie „einladen“ oder „zusammenkommen“ bedeutet – erfährt ein schnelles Wachstum in Frankreich, nicht zuletzt aufgrund der starken Eignung der Marke für Umwandlungen von Bestandsimmobilien. voco Paris Porte de Clichy ist das sechste voco-Hotel, das in Frankreich eröffnet wurde.

Das in unmittelbarer Nähe des 17. Arrondissements gelegene voco Paris Porte de Clichy wird von einer Bestandsimmobilie zu einem modernen Hotel mit 264 Zimmern umgewandelt und von IHG in Zusammenarbeit mit Catella Hospitality, einem Unternehmen, das für seine strategischen Partnerschaften in europäischen Metropolen wie Berlin bekannt ist, realisiert. Nach dem 2020 eröffneten voco Paris Montparnasse mit 102 Zimmern ist dies das zweite voco-Haus in der Stadt der Lichter.

Das neu unterzeichnete voco Paris Porte de Clichy wird von Oscar Lucien Ono, dem Gründer und Leiter des Innenarchitekturbüros Maison Numero 20, entworfen und eines der Vorzeigeobjekte der Marke voco Hotels sein. Besonderes Augenmerk soll auf die Verwendung nachhaltiger Materialien gelegt werden.

Willemijn Geels, VP Development Europe, IHG Hotels & Resorts: „Wir freuen uns sehr, ein weiteres voco-Haus in Frankreichs schöner Hauptstadt in unser Portfolio aufnehmen zu können. Das voco Paris Porte de Clichy wird mit seinem auffälligen Design etwas ganz Besonderes sein.

Wir verzeichnen ein schnelles Wachstum mit voco Hotels, da die Marke es Eigentümern ermöglicht, schnell auf unsere Systeme umzusteigen, von unserer globalen Reichweite zu profitieren und ihre Rendite zu maximieren. Dieses attraktive Angebot stärkt unser Portfolio in ganz Europa und sorgt für ein erhebliches Wachstum.“

Das voco Paris Porte de Clichy, das im Sommer 2023 eröffnet werden soll, wird über mehrere designorientierte Gastronomie- und Tagungsräume verfügen und ist somit für Freizeit- und Geschäftsreisende gleichermaßen geeignet. Das Hotel liegt nur wenige Minuten vom neuen Tribunal de Paris, dem Sitz der Pariser Justiz, und nur vier Stationen mit der Pariser Metro vom Musee du Louvre entfernt.

Rodolphe Frege, Managing Director von Catella Hospitality Europe: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit IHG, um unser wachsendes Hotelportfolio um das voco Paris Porte de Clichy zu erweitern und unsere Kompetenz in der erfolgreichen Neupositionierung von Bestandsimmobilien zu demonstrieren. Wir freuen uns auf die Eröffnung im nächsten Jahr und darauf, sicherzustellen, dass unsere fortlaufende Partnerschaft mit IHG ein echter Erfolg wird.“

Seit dem Start von voco Hotels im Jahr 2018 gab es 40* Eröffnungen in mehr als 25* Ländern und 34* weitere Häuser befinden sich in der Entwicklung. Allein in Europa sind derzeit 15* Hotels im Betrieb und weitere 13* Hotels in der Pipeline.

Die IHG ist mit ihrem Ziel, innerhalb von 10 Jahren nach der Einführung der Marke 200 voco-Hotels zu eröffnen, auf Kurs. Die Marke ist gut aufgestellt, um weitere Konversionsmöglichkeiten zu nutzen, da unabhängige Eigentümer die Stärke von IHG und ihrer Systeme schätzen.

*Stand 30. Juni 2022

