IDC MarketScape 2025: Konica Minolta ist „Leader“ für digitale Etikettendrucksysteme

Langenhagen, 16. Dezember 2025

Konica Minolta Business Solutions Europe wurde im IDC MarketScape „Worldwide High-Speed Digital Label Printers 2025 Vendor Assessment“ als „Leader“ eingestuft.

Laut dem Bericht durchläuft der Markt für digitale Hochgeschwindigkeits-Etikettendrucksysteme aktuell eine ähnliche digitale Transformation wie andere Drucksegmente. Ein wachsender Anteil des Etikettenvolumens verlagert sich von der analogen hin zur digitalen Produktion. Ursache sind vor allem wirtschaftliche Vorteile bei kleineren Auflagen: Immer geringere Mengen, eine bedarfsgesteuerte Herstellung, um Kaufentscheidungen zu beeinflussen, und das Ziel, Abfall zu reduzieren, erhöhen die Nachfrage nach digitalen Lösungen.

IDC MarketScape zufolge hat Konica Minolta in diesem Markt mehr als 1.700 tonerbasierte Etikettendrucksysteme installiert und nimmt damit eine starke Marktposition („Sweet Spot“) zwischen Qualität und Produktivität ein.

Der Bericht hebt mehrere Stärken von Konica Minolta hervor:

Umfassende Unterstützung beim Business-Development durch das „Marketing Assurance“-Programm, das Druckdienstleister bei der Identifizierung und Erschließung neuer Märkte begleitet.

AccurioLabel als einfach zu bedienendes, flexibel erweiterbares System für eine automatisierte Produktion.

Eigener digitaler Frontend-Controller IC-605 sowie ein optionaler Creo-Controller für AccurioLabel 230 und 400.

Kompakte Bauweise mit hoher Produktionsleistung bei geringem Platzbedarf.

Niedriger Energieverbrauch dank HDE-Toner mit reduzierter Fixiertemperatur, was zusätzlich Energie einspart.

„Unser Ziel ist es, durch den Digitaldruck eine bessere Kommunikation und nachhaltigere Gesellschaft zu ermöglichen“, sagt Toshitaka Uemura, Head of IP Business bei Konica Minolta Business Solutions Europe. „Wir stellen uns den aktuellen Anforderungen der Etikettenproduktion, wie kleineren Auflagen, kürzeren Lieferzeiten, dem Fachkräftemangel und steigenden Nachhaltigkeitsansprüchen. Mit Lösungen wie AccurioLabel 230 und 400 unterstützen wir Druckdienstleister dabei, ihre Prozesse weiterzuentwickeln und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Die Einstufung als Leader durch das IDC MarketScape bestätigt diesen Kurs.“

Die beiden Systeme AccurioLabel 230 und AccurioLabel 400 wurden entwickelt, um den wachsenden Anforderungen der Etikettenproduktion an Produktivität, Präzision und Energieeffizienz gerecht zu werden. Hierzu bieten die Systeme eine Reihe von Funktionen, um Druckdienstleister in ihrer Arbeit zu unterstützen. Hierzu gehört beispielsweise die einfache und intuitive Bedienung der Systeme. Quereinsteiger im Bereich der Etikettenproduktion oder Hersteller, die mit minimaler Besetzung arbeiten müssen, sind in der Lage, die Systeme profitabel zu nutzen.

Die im Produktionslauf verwendeten Bedruckstoffe benötigen keine Vorbehandlung wie Primer oder Corona. Die AccurioLabel 400 erreicht Auflösungen bis zu 3.600 x 2.400 dpi und bietet zudem eine fünfte Farbstation mit weißem Toner, beispielsweise für den Druck auf durchsichtigen Labeln. Aufgaben wie die Farbanpassung, Steuerung der Farbregistrierung und Kalibrierung laufen mit der integrierten Qualitätskontrolle (Intelligent Quality Care) vollständig automatisch ab. Kunden erhalten damit bei Konica Minolta Software und Etikettensysteme aus einer Hand – und bei Bedarf auch Veredelung.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Analyse verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet ein klares Vergleichsmodell, das Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten, Strategien sowie aktuelle und zukünftige Erfolgsfaktoren der Anbieter sinvoll vergleicht. Der Rahmen bietet Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und zukünftiger Anbieter.

