ICEWAVE geht auf der InterTabac 2024 auf eine kosmische Reise

Die Vaping-Branche entwickelt sich in rasantem Tempo weiter. ICEWAVE freut sich, ihre Teilnahme an der InterTabac 2024, der weltweit führenden Messe für Tabakwaren und Raucherzubehör, bekannt zu geben. Die renommierte Veranstaltung, die vom 19. bis 21. September in der Messe Dortmund (Westfalenhalle) stattfindet, ist die perfekte Plattform für beide Marken, um ihre neuesten Innovationen zu präsentieren und mit Fachleuten, Einzelhändlern und Vaping-Fans aus aller Welt in Kontakt zu treten.

ICEWAVE: Einweg-Vapes neu definiert

ICEWAVE ist stolz darauf, seine neueste Innovation auf der InterTabac 2024 vorzustellen: den ICEWAVE Compatible Pod. Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen neuen Standard auf dem Markt für Einweg-Vapes zu setzen und bietet eine nahtlose Mischung aus Komfort, Leistung und Geschmack.

Der ICEWAVE Compatible Pod wurde entwickelt, um das Dampferlebnis mit einer nahtlosen Mischung aus Komfort und Qualität zu verbessern. Das praktische Dreierpack ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Dampfer geeignet, die eine zuverlässige Option für unterwegs suchen. Das neue, durchsichtige Design verfügt über ein sichtbares E-Liquid-Fenster, mit dem du den Füllstand deines E-Liquids auf einen Blick sehen kannst. Dieses Design verbessert nicht nur die Funktionalität, sondern sorgt auch für einen besseren Griff und eine seidige Haptik dank der leuchtenden, glänzenden Oberflächen.

Jeder Pod ist mit einer VERBESSERTEN MESH-COIL ausgestattet, die für ein gleichbleibend sanftes und aromatisches Dampferlebnis sorgt und mit jedem Zug satte, zufriedenstellende Rauchwolken erzeugt. Um eine breite Palette von Vorlieben zu bedienen, ist der ICEWAVE Compatible Pod in 10 INSPIRIERTEN GESCHMACKSARTEN erhältlich, die eine Vielzahl von Optionen von fruchtig bis klassisch tabaklastig bieten. Egal, ob du neu im Vapen bist oder ein erfahrener Profi, der ICEWAVE Compatible Pod bietet ein unkompliziertes, hochwertiges Dampferlebnis, das perfekt für jede Gelegenheit ist.

Besuchen Sie uns auf der ICEWAVE Stand WH.B16

Zusätzlich zum Hauptstand werden an den Ständen von Intrade, Extrade und Innocigs exklusive Verkostungen angeboten. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, den hervorragenden Geschmack und die Leistung zu erleben, für die ICEWAVE bekannt ist.

Neben den Produktvorführungen können die Besucher/innen an einer Reihe von interaktiven Aktivitäten teilnehmen, die sie unterhalten und belohnen sollen. Das Unternehmen hat eine aufregende Verlosung vorbereitet, bei der die glücklichen Gewinner ein Premium-Produktpaket im Wert von 75,89 $ erhalten können. Außerdem sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, ihre Reflexe bei einem Reaktionszeit-Wettbewerb zu testen, der durch das Scannen eines QR-Codes und das Folgen von ICEWAVE in den sozialen Medien möglich ist. Alle Teilnehmenden an diesem Wettbewerb haben die Möglichkeit, den ersten, zweiten oder dritten Platz zu gewinnen. Um ihren Durst zu löschen, können die Besucherinnen und Besucher auch kostenloses Bier am Stand genießen. Diese spannenden Aktivitäten sorgen dafür, dass jeder Besuch am ICEWAVE-Stand auf der InterTabac 2024 unvergesslich und lohnend sein wird.

Verpasse nicht die Chance, in die Zukunft des Vapings einzutauchen und bahnbrechende Innovationen aus erster Hand zu erleben. ICEWAVE freut sich darauf, dich auf der InterTabac 2024 zu sehen!

WARNUNG: Das Produkt enthält Nikotin, eine Substanz mit hohem Suchtpotenzial.