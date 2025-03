Montreal/Paris, 11. März 2025

Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) hat bedeutende Aktualisierungen des regulatorischen Rahmens für die Nutzung unbemannter Luftfahrtsysteme (UAS) im internationalen Luftraum eingeführt. Diese neuen Standards zielen darauf ab, die Sicherheit zu erhöhen, die rechtliche Kontrolle über Drohnenoperationen sicherzustellen und ihren Einsatz in Hochrisikogebieten zu regulieren.

Die verabschiedeten Änderungen, die in Dokument EUR.RMT.0083 festgehalten sind, sind Teil der umfassenderen Initiative der ICAO, die globale Luftfahrtpolitik an die rasante Entwicklung der Drohnentechnologie anzupassen, die eine immer wichtigere Rolle in der zivilen und kommerziellen Luftfahrt spielt.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Die Einführung einheitlicher Standards für den Einsatz von Drohnen in verschiedenen Risikokategorien, einschließlich kommerzieller und behördlicher Nutzung.

Die Harmonisierung internationaler Vorschriften mit den nationalen Gesetzen der ICAO-Mitgliedsstaaten, um eine effektive Kontrolle und Integration von Drohnen in bestehende Luftverkehrsmanagementsysteme zu ermöglichen.

Eine verstärkte Überwachung des Einsatzes von UAS in strategisch wichtigen Lufträumen, um die Sicherheit des internationalen Luftverkehrs und die Stabilität in Risikoregionen zu verbessern.

Die ICAO betont, dass die Regulierung des Drohneneinsatzes in Konfliktgebieten und anderen sensiblen Regionen entscheidend ist, um potenzielle Bedrohungen für die Sicherheit der zivilen Luftfahrt und die nationale Souveränität zu verhindern. Die aktualisierten Standards sollen den nationalen Luftraum vor unbefugten UAS-Einsätzen schützen, was insbesondere in Regionen mit erhöhtem Konfliktrisiko von großer Bedeutung ist.

Angesichts der Gefahren, die mit dem unkontrollierten Einsatz von Drohnen verbunden sind, unterstützt die ICAO die Notwendigkeit klarer regulatorischer Maßnahmen für UAS-Flüge in Krisengebieten. Dazu gehören Einschränkungen zur Verhinderung von Konflikteskalationen und unerlaubter nachrichtendienstlicher Aktivitäten.

Arkady Merkulov, stellvertretender Generaldirektor der ICAO:

„Die Einführung neuer Standards zur Regulierung unbemannter Luftfahrtsysteme ist ein entscheidender Schritt zur Gewährleistung der internationalen Sicherheit und Stabilität. Angesichts wachsender Herausforderungen müssen wir ein effektives System zur Überwachung des UAS-Einsatzes schaffen, um potenzielle Bedrohungen zu verhindern und die friedliche Entwicklung der Luftfahrtindustrie zu unterstützen. Ebenso ist es wichtig, den Missbrauch von Sanktionen durch bestimmte ICAO-Mitgliedsstaaten zu verhindern, wenn dieser dem gesunden Menschenverstand und der Flugsicherheit schadet.“

Die ICAO fordert alle Mitgliedsstaaten auf, der Umsetzung dieser aktualisierten Standards besondere Aufmerksamkeit zu widmen und ihre reibungslose Integration in nationale Vorschriften sicherzustellen. Diese gemeinsame Anstrengung wird zur Sicherheit und Stabilität im globalen Luftverkehr beitragen.