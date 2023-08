Hyland ernennt Leonard Kim zum neuen Chief Product Officer

Der erfahrene Tech-Experte bringt über 23 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung in verschiedenen Branchen mit

Berlin, 24. August 2023 – Hyland, ein weltweit führender Anbieter von Content Services, hat den Technologieexperten Leonard Kim zum neuen Executive Vice President und Chief Product Officer ernannt.

Zuvor war Kim sieben Jahre bei ADP tätig, wo er für verschiedene Portfolios verantwortlich war, darunter Lösungen für Workforce Management und Compliance. Zusammen unterstützten diese Lösungen mehr als eine Million Unternehmen weltweit und erwirtschafteten einen Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar.

Bevor er zu ADP kam, leitete er Produktentwicklungsteams bei der Sage Group, DIRECTV, NBC Universal und anderen Unternehmen. Außerdem war er in der IT-Beratung bei Ernst & Young tätig.

Bei Hyland wird Kim das globale Produktmanagement des Unternehmens leiten. Ein wesentlicher Fokus wird dabei auf der Ermittlung der Kundenbedürfnisse und -anforderungen liegen sowie der Zusammenarbeit verschiedener Funktionsbereiche, um die Position von Hyland als Marktführer im Bereich Content Services weiter zu stärken.

„Ich freue mich sehr, dass Leonard Kim nun Teil des Hyland Führungsteams ist, und bin überzeugt, dass er einen großen Einfluss auf unser Unternehmen haben wird“, so Bill Priemer, Präsident und CEO von Hyland. „Er bringt umfassendes technologisches Fachwissen und wertvolle Erfahrung ein.“

„Er hat sich als engagierte Führungspersönlichkeit ausgezeichnet, die leistungsstarke Teams zusammenbringt, um innovative, moderne Lösungen zu liefern, die auch bestehenden Kunden einen klaren Mehrwert liefern.“

Kim wird mit wichtigen internen Stakeholdern zusammenarbeiten, um die Vision für das Produktportfolio von Hyland zu schärfen, einschließlich Hyland Experience – die cloudnative Plattform der nächsten Generation, die funktionsreiche und schnell einsetzbare cloudbasierte Content-Services-Lösungen liefern wird. Seine Teams werden das Portfolio des Unternehmens für die aktuellen Märkte wettbewerbsfähig positionieren und detaillierte Analysen durchführen, um die Expansion von Hyland in neue Märkte voranzutreiben.

„Ich freue mich, in dieser entscheidenden Phase der Unternehmensgeschichte Teil des Hyland-Teams zu werden“, so Kim. „Hyland ist ein etablierter Marktführer und mein Ziel ist es, diese Führungsposition auszubauen und die langjährige Erfolgsgeschichte des Unternehmens in Bezug auf Innovation und Erfüllung der Kundenzufriedenheit fortzusetzen.“

Über Hyland

Hyland bietet branchenführende Technologie-Plattformen und ermöglicht es seinen Kunden, Menschen und Inhalte effizient für bessere digitale Erfahrungen verbinden. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland, um Inhalte, Daten und Prozesse nahtlos zu integrieren und Interaktionen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

