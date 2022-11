Hotelverpachtung: Hotelbetreiber-Partner des Schweizer Hotelinvestors Hotel Investments AG pachtet Hotel Batschari-Palais in Baden-Baden

Die LIBERTAS Hotelgruppe, ein Hotelbetreiber-Partner des Schweizer Hotelinvestors Hotel Investments AG, hat das Hotel Batschari-Palais in Baden-Baden in Deutschland als Pächter übernommen.

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz ( www.hotel-investments.ch) agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei stehen der Hotelankauf, die Hotelexpansion und die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Hotelinvestor-Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Ein neuer Off Market Hotelverpachtungs-Deal für Hotelimmobilien in Deutschland wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Hotelverpachtung erfolgte Off Market. Es handelt sich dabei um das Hotel Batschari-Palais in Baden-Baden in Deutschland mit 70 Zimmern“, so Holger Ballwanz, Vorstand der Schweizer Hotel Investments AG. „Wir wünschen dem neuen Hotelbetreiber viel Erfolg am neuen Hotelstandort.“

Die Hausverwaltung der Hotelimmobilie obliegt der BOHNER & BOOS GmbH aus Pforzheim ( www.bohner-boos.de), die private und gewerblich genutzte Immobilienobjekte sowie Mietshausmandate, Sondereigentum für Kapitalanleger als auch Gewerbeimmobilien in Deutschland verwaltet. Aktuell betreut das Team der BOHNER & BOOS GmbH circa 300 Objekte mit mehr als 6.000 Verwaltungseinheiten.

Der neue Hotelbetreiber und Hotelpächter ist die private LIBERTAS Hotelgruppe aus Köln ( www.libertashotels.com). Das Batschari Palais ist das siebte Hotel der kleinen aber feinen Hotelkollektion. Als Multibranding-Owner-Operater-Unternehmen ist die Gesellschaft auf das Management und den Betrieb gut eingeführter Urlaubs- und Businesshotels mit 4-Sterne-Standard, regionalem Charakter und besonderem Charme spezialisiert. Zur Libertas Kollektion zählen neben den beiden Urlaubshotels Hotel Latini sowie Der Schütthoff in Zell am See, das Theaterhotel in Wien, das Weinromantikhotel Richtershof in Mülheim an der Mosel, das Germania Hotel in Bregenz sowie das Hotel Der Rebstock in Kehl bei Strasburg.

Die Philosophie der LIBERTAS Hotelgruppe basiert vor allem auf Individualität, regionalem Charme, hohen Servicestandards, bestem Komfort und einer ausgeprägten Gastfreundschaft. Denn während optisch kein Hotel dem anderen gleicht, sind das die Merkmale, die die LIBERTAS Hotels zu etwas Besonderem machen.

Hauptgesellschafter der Gruppe ist Manfred Brennfleck, der auf eine erfolgreiche Karriere in weltweit führenden Hotels wie dem Hotel Ritz in Paris, dem Plaza in New York, dem Palace Hotel in Luzern sowie Direktoren- und Vorstandspositionen bei Maritim, Lindner, Excelsior und anderen Hotelgesellschaften zurückblickt. Brennfleck wurde mehrmals als „Hotelier des Jahres“, „Hotelmanager des Jahres“ und mit dem Bundesverdienstkreuz für sein innovatives Engagement ausgezeichnet. Seit März 2019 ist Andreas Brennfleck Geschäftsführer des Unternehmens.

Gesucht werden von der Hotel Investments AG und ihrer Hotelinvestor-Partner betreiberfreie Stadthotels in Großstädten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern von Hotelimmobilien.

Angebote zum Hotelankauf oder zur Pacht von Hotelimmobilien sowie Angebote zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern können von Hoteleigentümern, Hotelbetreibern oder Immobilienmaklern mit Direktmandat an die Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

