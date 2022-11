Honig aus unserer Imkerei verschenken

Echter Deutscher Honig als Präsent ihrer Firma mit eigenem Etikett

Honig wird als Geschenk immer beliebter. Von unseren Kunden hören wir immer wieder wie gut Honig als Aufmerksamkeit ankommt. Wer kennt es nicht, man ist eingeladen und kann sich nicht entscheiden: Pralinen? Blumen? Alkohol? Wie wäre es einmal mit Honig? Honig als Mitbringsel kommt gut an, zeigt es doch das ihnen das Wohlbefinden des Beschenkten am Herzen liegt. Auch für sonstige Anlässe können wir Präsente anbieten. Gerne liefern wir Honig z.b. für Hochzeiten als kleines Präsent bei Tagungen oder das „große Programm“ als Weihnachts -Präsent ihrer Firma. Nicht nur das Honig lecker ist und „mal was anderes“, gerade bei der augenblicklichen Aufmerksamkeit für Insekten und deren Probleme zeigen sie mit ihrem Geschenk das ihnen eine gesunde Natur wichtig ist.

Warum echter Deutscher Honig verschenken

In Deutschland werden nur ca. 25 % des konsumierten Honigs produziert. Durch den Kauf vom Echten Deutschen Honig steigen die Margen des Produzenten und dadurch wird ein Anreiz geschaffen das mehr Honig produziert wird, da aber der Wert der Bienen nicht in der Produktion von Honig sondern in seiner Bestäubung liegt ist das Kaufen von Echtem Deutschen Honig ein gewinn für die Natur und uns alle vor allem wenn es dann noch so köstlich Schmeckt

Kauf vom Echten Deutschen Honig

Press / Media Contact Details:

Für den Inhalt verantwortlich

Imkerei Ahrens

Imkermeister Klaus Ahrens

Haußelbergweg 54

29328 Faßberg

Tel.: +49 (0) 5053 704

Fax: +49 (0) 5053 987135

mail (at) imkerei-ahrens.de

Website URL: https://www.imkerei-ahrens.de/