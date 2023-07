Holzplatte Online erweitert Sortiment um höhenverstellbares Tischgestell von LINAK mit individueller Oberfläche

Mit Millionen Betroffenen zählen Rückenschmerzen zu den weitverbreitetsten Volkskrankheiten Europas. Oft kommen Wirbelsäulenschäden, verspannte Nacken- oder Schultermuskeln von mangelnder Bewegung oder falscher Körperhaltung. Die Erkrankungs-Risiken lassen sich mit Präventivmaßnahmen wie ergonomischen Büroausstattungen deutlich reduzieren. Dass die Entscheidung für die Gesundheit keinen Verzicht auf Modernität und Ästhetik bedeutet, beweist Holzplatte Online. Ab sofort bietet der Onlineshop auch höhenverstellbare Schreibtische von LINAK an – und damit optische Highlights mit innovativen Bedienkonzepten.

Intelligente, höhenverstellbare Schreibtische gegen Rückschmerzen

Gegründet 2016, gehört Holzplatte Online innerhalb der DACH-Region bereits zu den führenden Internetshops für individuell konfigurierbare Holzplatten. Von der neuesten Ergänzung des umfangreichen Produktportfolios profitieren Kunden gleich mehrfach. Nicht nur können sie weiterhin auf erstklassige Material- und Verarbeitungsqualitäten maßgefertigter Holzzuschnitte vertrauen und aus unzähligen Dekoroptionen wählen.Mit der Bestellung höhenverstellbarer Tischgestelle von LINAK vermeiden sie auch Rückenschmerzen – kinderleicht dank smarter Hard- und Software. Seit 1984 entwickelt das dänische Familienunternehmen anwenderfreundliche, zukunftsorientierte elektrisch-lineare Antriebe. Der innovative Schreibtisch mit seiner höhenverstellbaren Arbeitsplatte ist ein erneutes Beispiel technischer Erstklassigkeit. So erinnert das Bedienpanel per Leuchtanzeige an einen Wechsel der Haltungsposition. Die Intervalle lassen sich per Display oder App steuern und minimieren Verspannungen durch zu langes Sitzen. Eine Memory-Funktion speichert bis zu vier Positionseinstellungen: perfekt für die Nutzung durch mehrere Familienmitglieder im Home-Office. Während der stufenlosen, geräuschlosen Höhenanpassung verhindert eine Anti-Kollisionsfunktion Zusammenstöße mit physischen Widerständen. Die Kabel sind in das Gestell integriert, der Standby-Modus verbraucht geringe 0,1 Watt, die Montage erfordert keine Vorkenntnisse.

Individuelles Dekor

Nicht zuletzt jedoch überzeugen die Tischplatten, die Holzplatte Online millimetergenau nach individuellen Angaben zuschneidet. Erst nach ihrer Fertigung in Deutschland oder Österreich werden die Tischplatten maßgetreu produziert. Und nicht nur hinsichtlich Stärke, Form und Größe erfüllen die Spezialisten Kundenwünsche. Über 45 Varianten an Dekorplatten und Echtholzfurnieren bieten auch jedem optischen Geschmack das Passende. Die Angebotsvielfalt erstreckt sich von Holzplatten in verschiedenen Trendfarben bis hin zu wunderschönen Oberflächen in Holzoptik. Sämtliche Produkte sind robust und langlebig, antibakteriell und pflegeleicht. Die Konfiguration erfordert ausschließlich Angaben zu Oberfläche und Maßen – bequem über die Webseite.

Neben höhenverstellbaren Schreibtischen bietet Holzplatte Online auch Massivholzprodukte, Schränke, Wandborde oder den Austausch alter Tischplatten. Die kostenlose Lieferung der hochqualitativen Produkte erfolgt spätestens sieben Tage nach Bestelleingang. Modern, nachhaltig, edel, rückenfreundlich: Die Angebote des serviceorientierten Unternehmens Holzplatte Online sollte sich niemand entgehen lassen.

