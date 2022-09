Lana Unruh ist eine wahre Visionärin und hat ein Programm ins Leben gerufen, welches

Frauen die Auszeit ermöglicht, die sie wirklich verdienen. Mit dem Holistic & Mindful Soul

Wellness Retreat auf Zypern, der sonnenreichsten Insel Europas, ist es ihr gelungen, eine

Oase der Ruhe und Erholung zu schaffen. Lana Unruh spricht hier besonders ambitionierte

Frauen an, die innerhalb ihres Alltags durch Job und Familie oftmals eine große Verantwortung tragen und diese Auszeit benötigen. Was genau sie dabei alles anbietet, erklärt die Unternehmerin im folgenden Gastbeitrag. Weitere Informationen finden alle Interessierten auch unter https://elopage.com/s/lanaunruh

Und für diejenigen, die einmal pro Woche eine kleine Auszeit brauchen, gibt es eine Membership. Es ist die optimale Gelegenheit für diejenigen, die ihre mentale Wellness in Form von einem wöchentlichen Live online Gruppen-Training stärken möchten und dies nun im Abo- Format nutzen können.

Das Mentaltraining ist in den Sessions so konzipiert, dass jede/r Teilnehmer/in für sich das Bestmögliche an kraftvoller mentaler Stärke erleben und dies überall & jederzeit anwenden kann.

Dabei erwarten dich wöchentlich stets wechselnde topaktuelle & knackige Themen in den verschiedensten Lebensbereichen.

1. Was Lana Unruh mit ihrem Holistic & Mindful Soul Wellness Retreat bietet

Das Retreat Deluxe vereint auf eine unwiderstehlich besondere und feminine Art und Weise körperliche und mentale Aktivitäten. Es werden Sessions angeboten, bei denen die Aktivierung und Stärkung der mentalen Wellness angeboten werden. Tägliche Highlights geben den Frauen einen Rahmen, der eine Wohlfühlzone kreiert und die Weiblichkeit innerhalb der Persönlichkeit intensiviert. So wird das eigene Potenzial entdeckt und stetig erweitert.

2. Das Ziel des Holistic & Mindful Soul Wellness Retreat

Anhand des holistisch konzipierten Programms wird den Frauen ein Bewusstsein für mehr

Wohlbefinden und Lebensbalance vermittelt. Ohne einen vollen Terminkalender, endlosen To-Do-Listen und ständigem Hustle-Modus begegnen sie dem wichtigsten Element auf dieser Reise – sich selbst! Sie verbinden sich mit der Macht der Natur am Meer, der Schönheit der Berge und der warmen Sonne Zyperns.

3. Welche Leistungen sind im Paket des Holistic & Mindful Soul Wellness Retreat enthalten?

7 Übernachtungen in einer exklusiven Ferienvilla am beliebten Strand Coral Bay

Mentaltraining (Progressive Muskelrelaxation, BodyScan, Visualisierung, Walking Meditation)

Teaching and Embodiment der weiblichen Alchemie (Archetypen-Training nach C.G. Jung)

Yoga / Workout mit einer zertifizierten Yogalehrerin

Mehrstündige E- Mountainbike Tour Sea Caves and Turtle-Bay (Akamas-Halbinsel)

vierstündige Bootstour zur Blue Lagoon mit Soulfood Verpflegung

Flughafentransfer ab/nach Paphos

4. Warum auch du unbedingt dabei sein solltest

Bei diesem Paket werden verschiedene Elemente der Erholung und Stärkung vereint, die allesamt auf dem höchsten Niveau und mit der besten Qualität gestützt sind. Hier kannst du gerade als ambitionierte Frau deinem Alltag entfliehen und stärker zurückkommen, als du es je warst. Die Gemeinschaft und der Kontakt zu Gleichgesinnten bringt dich ebenso auf ein neues Level wie die Techniken, die du beispielsweise bei Yoga und Archetypen-Training kennenlernst. Die Aufgaben in deinem Leben werden auch angesichts der aktuellen Weltlage sicher nicht kleiner und weniger beansprucht werden.

Ein Fazit

Du musst nichts weiter tun als Einsteigen und Genießen, Lana Unruh und ihr Team sorgen für dein vollständiges Wohlbefinden und kümmern sich im Holistic & Mindful Soul Wellness Retreat vollumfänglich um deine Komfortzone. Sei dabei und entdecke Wellness auf einem ganz neuen Level – du wirst es nicht bereuen!

