HOFFNUNG – Neue Ausgabe des Online-Magazins Prinzip Apfelbaum

Wie können wir in einer Welt, in der die Zukunft trüber denn je erscheint, unsere Hoffnung nicht verlieren, uns weniger sorgen? Vielleicht, indem wir einfach loslegen, aktiv werden und handeln. Oder durch mehr Gemeinschaft. Finden wir es heraus: in der neuen Ausgabe HOFFNUNG des Online-Magazins „Das Prinzip Apfelbaum“.

Berlin, 16. Mai 2024 – Klima, Krieg und Krisen, gesellschaftliche Polarisierung und eine Welt, die kaum noch überschaubar scheint. Es ist nicht einfach in diesen Zeiten, Hoffnung zu haben oder gar neue Hoffnung zu schöpfen. Erstaunlich ist, dass wir vor allem in Bezug auf unser eigenes Leben meistens eher zuversichtlich sind.

Wie lässt sich diese Hoffnung im Kleinen auf das große Ganze übertragen, damit wir uns weniger sorgen? Nach Rückschlägen neue Hoffnung schöpfen? Die neue Ausgabe unseres Onlinemagazins gibt einige inspirierende Antworten.

Nach der Flut: Nie die Hoffnung aufgeben

Die Flutkatastrophe 2021 an der Ahr kostete 135 Menschen das Leben. Das Hochwasser zerstörte Häuser, Brücken, Anbauflächen und Weinfässer. Viele Winzer verloren ihre Existenzgrundlage. Lukas Sermann hat alles wieder aufgebaut. Woher nahm er die Zuversicht? >> mehr lesen

Hoffnung – eine Suche nach Möglichkeiten

Hoffnung ist ein Motor, der uns antreibt und in Krisenzeiten hilft. Was unterscheidet Hoffnung von bloßem Optimismus? Warum haben ältere Menschen mehr Hoffnung? Und was hilft, die Hoffnung nicht zu verlieren? Interessante Erkenntnisse aus der Forschung. >> mehr lesen

Rechte Heilsversprechen: Hoffnung auf Erlösung

Weltweit spielen Rechtspopulisten und Rechtsextreme wie Höcke, Trump, Meloni oder Milei mit der Hoffnung auf eine schöne, neue Welt. Wie lassen sich solche Versprechen entzaubern? >> mehr lesen

Ratgeber: Good News bitte, Hoffnung aufgeben, Testamentspende Schritt für Schritt

In seinem stetig wachsenden Ratgeberteil bietet das Online-Magazin auf www.das-prinzip-apfelbaum.de Antworten auf wichtige Fragen rund um Trauer, Erbe, Vorsorge, Ehrenamt

u. v. m. In dieser Ausgabe erfahren Leserinnen und Leser u. a., wie sich mit schlechten Nachrichten besser umgehen lässt, wie eine Testamentspende die Welt ein klein wenig besser macht und dass es manchmal besser ist, die Hoffnung aufzugeben.

Nächste Ausgabe zum Thema EINSAM erscheint im August 2024

Die nächste Ausgabe erscheint im August 2024. Darin wird das Thema EINSAM im Fokus stehen.

Über das Magazin „Prinzip Apfelbaum. Magazin über das, was bleibt“

Die eigenen Werte weitergeben und Bleibendes schaffen, das immer wieder Früchte trägt. Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes“ nennt das: Prinzip Apfelbaum. Im Online-Magazin der Initiative aus 25 gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen dreht sich alles um die Frage „Was bleibt?“. Prinzip Apfelbaum denkt offen nach über das Leben und den Tod, fragt kluge Menschen nach ihren Erfahrungen und Ideen und spart nicht mit Anregungen für eine bewusste Gestaltung der Zeit, die uns allen noch bleibt. Das Online-Magazin erscheint unter www.prinzip-apfelbaum.de kostenlos vier Mal im Jahr. Es schenkt Frauen und Männern im besten Alter schöne Lesemomente: spannende Porträts und Interviews, anregende Essays und jede Menge Tipps und gute Ratschläge.

Über die Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“

Die Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ – eine 2013 gegründete Initiative gemeinnütziger Organisationen und Stiftungen – möchte Menschen bei ihrem Vorhaben unterstützen, mit dem Erbe auch die eigenen Werte weiterzugeben, und „Das Prinzip Apfelbaum“ einer breiten Öffentlichkeit als Ausdruck einer grundsätzlichen Haltung näherbringen. Die repräsentative GfK-Studie „Gemeinnütziges Vererben in Deutschland“ zeigt: Bereits jede*r Zehnte der über 60-Jährigen kann sich vorstellen, einen Teil des Erbes einem guten Zweck zukommen zu lassen, bei den Kinderlosen sogar jede*r Dritte.

