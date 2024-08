Hochwertige und flexible Lärmschutzmatten für den Außenbereich und für Baustellen – Effektive Lärmminderung von bis zu 33 dB

Darmstadt, 21.08.2024 – Laermschutz-kaufen.de erweitert sein Sortiment um innovative, flexible und faltbare Lärmschutzmatten, die speziell für den Einsatz im Außenbereich sowie für die Anbringung an Bauzäunen oder Baugerüsten auf Baustellen entwickelt wurden. Mit einer beeindruckenden Lärmminderung von bis zu 33 dB (in der Premium-Variante) setzen diese Schallschutzmatten neue Maßstäbe in Sachen Geräuschreduktion und bieten gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.

Warum sollten Sie unsere Lärmschutzmatten kaufen?

Maximale Lärmreduzierung: Unsere Premium-Schallschutzmatten reduzieren den Lärm um bis zu 33 dB, abhängig von der Geräuschfrequenz. Dies macht sie ideal für anspruchsvolle Baustellen und Außenbereiche.

Langlebigkeit und Robustheit: Hergestellt aus wetterfesten und UV-beständigen Materialien, sind unsere Lärmschutzmatten extrem langlebig und eignen sich perfekt für den dauerhaften Einsatz im Freien.

Einfache Montage: Dank ihres flexiblen und faltbaren Designs lassen sich die Matten einfach und schnell mit Kabelbindern an Bauzäunen oder Baugerüsten befestigen.

Wartungsfrei und zertifiziert: Unsere Matten erfordern keine Wartung und erfüllen die strengen Anforderungen der ISO 15186-2. Sie bieten ein zertifiziertes Schalldämmmaß von 16 dB in der Standard-, 20 dB in der Plus- und 23 dB in der Premium-Variante.

Gesetzeskonformität: Mit unseren Lärmschutzmatten erfüllen Sie problemlos die gesetzlichen Lärmschutzanforderungen auf Baustellen, vermeiden ungeplante Bauunterbrechungen und reduzieren Beschwerden von Anwohnern.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Unsere Lärmschutzmatten sind ideal für den Einsatz auf Baustellen, bei Events oder in anderen geräuschempfindlichen Bereichen. Das flexible Design ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Umgebungen, und die Matten können leicht von einer Person getragen und durch zwei Personen montiert werden. Zusätzlich bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, z. B. komplette Einhausungen für Baustellen in der Nähe von Krankenhäusern, Schulen oder Kindergärten.

Dauerhafte Qualität „Made in EU“

Als mittelständisches Unternehmen setzen wir auf das Tesla-Prinzip und verzichten weitgehend auf teures Marketing sowie übermäßige Managementkosten. Dadurch können wir Ihnen hochwertige Produkte „Made in EU“ zu attraktiven Preisen anbieten. Unsere Lärmschutzmatten sind nicht nur wiederverwendbar, sondern auch besonders langlebig, was sie zu einer nachhaltigen Investition für jede Baustelle macht.

Unsere Lärmschutzmatten im Überblick

Standard-Lärmschutzmatten (mit einem Schalldämmmaß von 16 dB): Effektiver Schallschutz für allgemeine Baustellen.

Plus-Schallschutzmatten (mit einem Schalldämmmaß von 20 dB): Optimale Geräuschdämpfung für anspruchsvolle Bauprojekte.

Premium-Lärmschutzmatten (mit einem Schalldämmmaß von 23 dB): Die besten Matten auf dem Markt, ideal für höchste Lärmschutzanforderungen.

Kompakte Schallschutzmatten 4.0: 20 dB Dämmmaß in handlicher Größe von 2 x 1,2 m.

Investieren Sie in die Sicherheit und das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter sowie Anwohner mit unseren Premium-Lärmschutzmatten. Alternativ zum Kauf bieten wir auch die Miete von Lärmschutzmatten unter https://laermschutz-mieten.de/ an. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte sowie Serviceleistungen an und fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an!

Kontakt

AAAgiler GmbH

Martin Thöle

Heinrich-Hertz-Str. 6

64295 Darmstadt

https://www.aaagiler.com

E-Mail: info@laermschutz-kaufen.de

Telefon: 06151 787 7805

Website: https://laermschutz-kaufen.de/