Hiroshima und die Lehren für die Menschheit: Raels eindringliche Botschaft

Rael wird beim Gedenken an Hiroshima die entscheidende Rolle der Erinnerung für die Verhinderung zukünftiger Gewalt betonen. Er fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich mit Nachdruck für Frieden und Abrüstung einzusetzen. Durch die Schaffung eines Bewusstseins für die Gräueltaten der Vergangenheit möchte er zur aktiven Mitgestaltung einer friedlichen Zukunft anregen.

Der 6. August ist das raelistische Neujahr und erinnert an den 80. Jahrestag seit der atomaren Tragödie.

TOKIO, 5. August 2025 – Rael, Gründer und spirituelles Oberhaupt der Internationalen Rael-Bewegung, wird am 6. August erneut an den raelistischen Neujahrsfeierlichkeiten teilnehmen. In diesem Jahr jährt sich der Völkermord von Hiroshima zum 80. Mal.

In einer früheren Erklärung verurteilte Rael die Bombardierung aufs Schärfste und bezeichnete sie als eines der größten Verbrechen, die jemals gegen die Menschheit begangen wurden: „Harry Truman ist der schlimmste Verbrecher gegen die Menschheit, weil er den Befehl gab, zwei japanische Städte zu bombardieren, die eindeutig zivile Ziele waren. Er tat dies unter Missachtung der Kriegsregeln, und seine Befehle führten zum sofortigen Tod von 300.000 unschuldigen Zivilisten, darunter ältere Menschen und Kinder. Selbst Adolf Hitler hat mit zwei Bomben nicht so viele Zivilisten getötet!“

Er fügte hinzu: „Die Behauptung, er habe durch die Verkürzung des Krieges Leben gerettet, als er den Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki befahl, macht das Verbrechen noch schrecklicher. Das ist so, als würde man sagen, es sei in Ordnung, das Leben unschuldiger Zivilisten zu opfern, um das Leben von Soldaten zu retten.“

Dr. Brigitte Boisselier, Sprecherin der Rael-Bewegung, zog eine deutliche Parallele zu den Gräueltaten der heutigen Zeit: „Leider ist dieselbe Logik auch heute noch im Nahen Osten am Werk, wo Tausende Zivilisten – darunter auch Kinder – in Gaza getötet wurden. Hätte Präsident Truman oder einer der nachfolgenden US-Präsidenten sich für diese monströsen Taten entschuldigt, wäre es unwahrscheinlich, dass der derzeitige Völkermord in Palästina von der Öffentlichkeit in den westlichen Ländern so akzeptiert oder ignoriert würde, wie es heute der Fall ist.“

Rael setzt sich seit langem für weltweiten Frieden und Abrüstung durch gewaltfreie Mittel ein, darunter internationale Meditationen und Aktivismus, und indem er Friedensaktivisten dazu ermutigt, Einfluss auf ihre Regierungen zu nehmen. „Raelistische-Versammlungen sind für den 6. August in den meisten Großstädten weltweit geplant“, fügte Boisselier hinzu. „An diesem Tag heißen wir auch neue Mitglieder in der Rael-Bewegung willkommen und fördern die von Rael ins Leben gerufene Kampagne „Eine Minute für den Frieden“ – um der Menschheit zu helfen, den Weltfrieden zu erreichen: Eine Minute nach der anderen für den Frieden.“

