Hier ist man noch Kunde!

Qualität und Vertrauen hat einen Namen: hervorTragend

Wer kennt das nicht? Im Internet findet man zahlreiche schöne und bunte Baby- und Kinderartikel. Aber welcher ist der Richtige für die neuen Erdenbürger? Zudem kommt die Verunsicherung durch neue Warnungen der Verbraucherzentralen vor schädlichen und gefährlichen Kinderprodukten. Aber woran erkennt man Spielzeug ohne Schadstoffe? Was ist bei Kinderartikeln grundsätzlich zu beachten? Welches Material kann schädlich sein? Was bedeuten die Siegel auf den Produkten? Viele neue Informationen und Fragen, die auf die jungen Eltern zukommen.

Der Grundpfeiler für ein stabiles und gesundes Leben ist die Startphase, das weiß jeder! Viele junge Eltern sind mit der Flut an Informationen, die auf sie hinabprasseln, oftmals überfordert. Wie gut, wenn man auf eine ehrliche und kompetente Beraterin zählen kann. Das Unternehmen hervorTragend mit seinem Shop in Dinslaken hat sich auf hochwertige Baby- und Kinderausstattung sowie hochwertige Trage-, Kinderbarfußschuhe- und Kinderwagenberatung spezialisiert. Im zweiten Shop in Voerde (zwergperten) findet man alles rund um das Thema Kindersitze.

„Wir haben eine große Auswahl an Tragetüchern sowie Tragehilfen und setzen auf nachhaltig hergestelltes Spielzeug, kindgerechte Designs und ausgezeichnete Qualität“, berichtet Inhaberin Nadine Buddemeier. Die Mutter von drei Kindern hatte vor einigen Jahren die Idee, ihre Erfahrungen als Trageberaterin und Mutter an Eltern weiterzugeben und sich mit einem Einzelhandelsgeschäft für Tragehilfen und Kindersitze selbständig zu machen. Hochwertige Geschenkideen, Baby- und Kinderkleidung, Geschenke und Wohnaccessoires runden ihr Angebot ab.

„Erste Priorität ist es, uns für die Wünsche und Sorgen der Eltern Zeit zu nehmen. Eine individuelle Beratung ist die Basis, gezielt das richtige Produkt für unsere Kunden zu finden. Damit sich unsere Kunden 24/7 informieren können, haben wir einen neuen Onlineshop eröffnet. Hier kann man bequem von zuhause aus stöbern. Eine Beratung ist natürlich auf Wunsch auch online oder per Telefon möglich“, führt die Inhaberin weiter aus.

Wer nun neugierig geworden ist, kann sich vorab schon mal im neuen Onlineshop www.hervortragend.de umsehen oder sich gerne direkt vor Ort informieren:

HervorTragend: Neustraße 43 a, 46535 Dinslaken

Telefon: 02064 482 58 96

Öffnungszeiten: Mo.- Fr.: 10-18 Uhr, Sa.: 10-14 Uhr

Zwergperten: Alexanderstr. 102, 46562 Voerde

Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 9-14 Uhr, Fr.: 10-18 Uhr und Sa: 10-13 Uhr

