Hier dreht sich alles um Bücher

Gruppen im Internet dienen dazu, sich auszutauschen. Es sollte aber immer so sein, dass es ein freundlicher und respektvoller Umgang miteinander ist, auch wenn die Meinungen mal auseinander gehen.

Bei den folgenden Gruppen bei Facebook und MeWe dreht sich alles um Bücher. Schauen Sie vorbei. Ein Besuch lohnt sich.

BUCHTIPPS aus dem „Paradies für Leseratten“

In dieser Gruppe werden Bücher, Blogbeiträge und Informationen, die Leser erreichen sollen, vorgestellt.

https://www.facebook.com/groups/222597121102279/



Lesefutter für Bücherwürmer und die, die es werden wollen

Dies war früher die Facebookgruppe „Autorengruppe WortWerk“

Der Hintergrund der Gruppe hat sich nicht geändert. Hier dreht sich alles weiter um Bücher.

Man muss es selbst erlebt haben, wie es sich anfühlt, voller Neugierde die nächste Seite eines Buches umzublättern, weil man es kaum erwarten kann, was noch passiert. Keine Frage, Bücher sind einfach etwas Besonderes.

Außerdem sollen Autoren die Chance haben, sich auszutauschen und Lesern die Möglichkeit geboten werden, interessante Bücher kennenzulernen.

https://www.facebook.com/groups/230978637038337/

Bücherwerbung von A – Z

Bücherwerbung von A – Z richtet sich an alle Bücherwürmer und Leseratten. Egal ob Autor oder Leser, hier ist jeder herzlich willkommen!

Diese Seite dient der Werbung und des Kennenlernens. Hier könnt Ihr euch austauschen.

Autoren dürfen ihre Bücher oder Seiten vorstellen. Leser haben die Möglichkeit, Bücher kennenzulernen.

https://www.facebook.com/groups/387593714674691/

Bücher machen glücklicha

Egal ob Autor oder Leser, hier ist jeder herzlich willkommen, der an einem harmonischen und respektvollen Miteinander interessiert ist.

https://mewe.com/group/5cbee7cb486c400d83247685