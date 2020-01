„Heute ist Märchenzeit“: Geschichten, Deutungen und musikalische Impulse

Musikpädagoge und Kinderliedermacher Reinhard Horn entführt kleine und große Kinder in die Welt der Märchen – einzigartige Klanggeschichten

Kinder lieben Märchen. Sobald der bekannte Satzanfang „Es war einmal“ erklingt, wird es ruhig in Kita und Klassenzimmer. Das Wissen über die Wirkung von Märchen greift der bekannte Musikpädagoge und Kinderliedermacher Reinhard Horn jetzt mit seiner neuen Produktion „Märchen-Lieder-Zeit“ (Buch und CD) auf. Gleich zu Beginn weist er auf die Magie der Märchen hin und startet mit dem Lied „Heute ist Märchenzeit, es öffnet sich ein Schatz“. Genau 17 Märchen – 13 Märchen der Gebrüder Grimm und 4 internationale Märchen – stellt der Kinderliedermacher mit seinem Team vor; dazu gehören Susanne Brandt (Liedtexte), Prof. h.c. Dr. h.c. Armin Krenz (Deutung der Märchen) und Margret Bernard (Illustration).

Erzieher*innen, Grundschullehrer*innen und andere pädagogische Fachkräfte, die gerne mehr über Geschichten „hinter den Geschichten“ wissen wollen, erhalten in „Märchen-Lieder-Zeit“ durch Armin Krenz viele grundlegende Informationen. Da geht es zum Beispiel um die Bildsprache der Märchen. Die Leser*innen erfahren, dass ein „armes Kind“ nicht unbedingt materiell arm sein muss, sondern in einer ganz anderen Notsituation stecken kann. Es geht um Werte, die gestärkt werden sollen – wie etwa Verantwortungsbereitschaft – und um die Symbolkraft von Tierfiguren, wie sie in den „Bremer Stadtmusikanten“ vorkommen. Susanne Brandt ist es gelungen die verschiedenen Märchen in einer lebendigen, kindgerechten Sprache zu erzählen.

Die Musik von Reinhard Horn eröffnet neue klangliche Zugänge und Deutungen der Märchen. Ein ganzes „Märchen-Orchester“ ist auf der CD zu hören. Es entführt kleine und große Zuhörer*innen in immer wieder neuen Klängen in das Reich der Märchen und setzt dabei die Instrumente zum Erzählen ein. So erhält bei den „Bremer Stadtmusikanten“ der Esel die Klarinette, der Hund die Posaune, die Katze die Violine und der Hahn die Flöte. Dadurch entsteht eine Klanggeschichte, die im Kindermusik-Bereich einzigartig ist.

In „Märchen-Lieder-Zeit“ ist jedes Märchen, seine Interpretation und ein dazu komponiertes Lied zu einer didaktischen Einheit verknüpft. Der Hinweis „Ideen zum Lied“ gibt weitere Impulse, die Botschaft des Märchens oder auch seine ganz eigene Stimmung auf kindgerechte Art und Weise zu vertiefen. So wird die Produktion zu einer Fundgrube für Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Kindern in die Märchenwelt von Reinhard Horn eintauchen möchten.

„Wir verstehen Kinder!“ Diesen Gedanken möchten wir in unseren Büchern und CDs umsetzen und mit Leben füllen. Für Ihr Interesse an unserem Verlagsprogramm und den Einsatz unserer Titel danken wir Ihnen herzlich.

