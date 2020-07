Herbstgeflüster: Auszeit erleben im idyllisch gelegenen Seehotel Schwanenhof in Mölln

Von allen Zimmern herrlichen Seeblick genießen!

Hamburg, im Juli 2020

Die wunderschöne Natur der Seenlandschaft in Mölln ist ganzjährig ein beliebtes Reiseziel. Doch ganz besonders im farbenfrohen Herbst bietet das Seehotel Schwanenhof eine erholsame Auszeit: Bei langen Spaziergängen an den Seen und durch die Natur lassen sich wunderschöne Herbstimpressionen sammeln. Das malerisch in Mölln gelegene Seehotel Schwanenhof heißt seine Gäste mit seiner mehr als 40jährigen Geschichte in stilvollem Ambiente willkommen.

Direkt am idyllischen Schulsee liegt das Seehotel Schwanenhof mit herrlichem Blick auf die Möllner Altstadt. Alle 30 Zimmer haben Seeblick und bieten Wohlfühlambiente für einen erholsamen Aufenthalt. Mit seiner perfekten Lage zwischen Hamburg, Lübeck, Schwerin und der Ostsee ist das Seehotel Schwanenhof ein geeigneter Ausgangspunkt für viele Erkundungstouren im Norden.

Eine Besonderheit des Seehotels Schwanenhof sind die Ayurveda Behandlungen und Massagen. In entspannter Atmosphäre mit Produkten aus kontrolliertem Anbau lässt sich hier wunderbar neue Kraft tanken und die natürliche Schönheit unterstreichen. Auch ein Saunabereich (nach Verfügbarkeit) mit Seeblick, Liegewiese und direktem Zugang zum Badesee steht den Gästen zur Verfügung. Das Seehotel Schwanenhof ist ein herrlicher Ort, um zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen.

Auch bietet das Seehotel Schwanenhof seinen Gästen eine kulinarische Entdeckungsreise mit köstlichen Speisen von hohem Standard. Das hoteleigene mediterrane Restaurant „Largo’’ empfängt mit einer modernen und weltoffenen Küche. Von saftigen Steaks bis hin zu knackigen Salaten oder einem 4-Gang-Überraschungsmenü – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei! Passend zu den jeweiligen Gerichten werden Weine aus dem gut sortierten Weinkeller angeboten. Nach einem ereignisreichen Tag bieten die Hotelbar und See-Terrasse mit Blick auf die Möllner Altstadt einen romantischen Ort zum Entspannen und Genießen der letzten lauen Abende.

Das Seehotel Schwanenhof empfängt seine Gäste mit dem Arrangement „Herbstgeflüster’’ zu einem romantischen Kurzurlaub in Form von drei Übernachtungen mit Halbpension und herrlichem Seeblick. Das Arrangement für 225 € pro Person im Doppelzimmer beinhaltet Frühstück sowie ein tägliches 3-Gang Menü oder Büffet. Begrüßt werden die Gäste mit einer Flasche Sekt auf dem Zimmer. Auch einmal Kaffeegedeck für zwei sowie Nutzung der Sauna und Leihbademäntel sind inklusive. „Herbstgeflüster’’ lädt zum Kraft tanken und Natur genießen ein – die perfekte Auszeit und Erholung pur.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.seehotel-schwanenhof.de/

