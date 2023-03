„Help Ukraine“: TheNextWe bietet Geflüchteten kostenloses Mindset-Coaching

Programm „LifeGoal“ unterstützt beim Bewältigen großer Herausforderungen

Berlin – Im vergangenen Jahr mussten viele Ukrainer:innen vor dem Krieg fliehen und sich in fremden Ländern und neuen Lebenssituationen zurechtfinden. Um dabei konkrete Hilfe zu leisten, setzte TheNextWe das Projekt „Help Ukraine“ auf. In dessen Rahmen bietet das Unternehmen ukrainischen Geflüchteten in Europa und Großbritannien die kostenfreie Teilnahme an einem 12-wöchigen „LifeGoal“ Mindset-Coachingprogramm an.

Als Projektleitung holte TheNextWe die Ukrainerin Kateryna Kunytska an Bord. „Dieses Projekt ist für mich eine tolle Gelegenheit, etwas Positives zu dieser Situation beizutragen. Denn ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Leben plötzlich auf „Pause“ steht. Mit dem Coaching-Programm „LifeGoal“ hilft TheNextWe den Teilnehmer:innen, Dinge zu akzeptieren, die sich nicht ändern lassen, persönliche motivierende Ziele zu setzen und die Einstellung zum Erreichen dieser Ziele zu ändern. Mir selbst hat das Programm definitiv dabei geholfen, mein Leben weiterzuleben und weiterzumachen.“

Um potentielle Teilnehmer:innen über das Angebot zu informieren, startete TheNextWe eine Kampagne auf LinkedIn sowie in diversen Gruppenchats für ukrainische Geflüchtete auf Plattformen wie WhatsApp, Facebook, Telegram und Viber. Nachdem alle Plätze vergeben waren, begann der Großteil der Teilnehmenden im Dezember mit dem Coaching. Aktuell befinden sie sich in verschiedenen Phasen des dreimonatigen Programms.

Ein Coaching wurde bereits komplett abgeschlossen. Die Absolventin berichtete, dass das Programm ihr dabei geholfen habe, ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Dies beinhalte zum Beispiel, nicht nach niedrigen Jobs zu suchen, sondern nach solchen, für die sie bereits Erfahrung aus der Ukraine mitbringt. Außerdem habe sie verstanden, dass man auch glücklich sein darf, wenn man sich in einer lang anhaltend grausamen Lebenssituation befindet.

Die Teilnehmer:innen nehmen aus Standorten in Deutschland, Frankreich, Portugal, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich am Programm teil. Aktuell sind keine weiteren Anmeldungen möglich. „Wir sind dankbar dafür, dass wir vom Krieg betroffenen Menschen mit dem helfen konnten, was uns auszeichnet: Mindsetwandel. Nach dem ersten Feedback der Teilnehmer:innen waren wir bereichert und inspiriert zu sehen, wie sich ihr Leben in einer schwierigen Situation positiv veränderte. Für diese Offenheit und das Vertrauen möchten wir von Herzen Danke sagen“, so Rosa Riera, Co-CEO bei TheNextWe.

Über TheNextWe

TheNextWe® (thenextwe.com) steht für kollektiven Mindset-Wandel. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und unterstützt Unternehmen jeder Größenordnung bei ihrer erfolgreichen Transformation. TheNextWe bietet skalierbares, app-basiertes Business Coaching an. Seine 12-wöchigen Programme fördern messbar Innovation, Engagement und Geschäftserfolg, wie durch zahlreiche Fallstudien und Kundenfeedbacks belegt. Zu den Kunden von TheNextWe® zählen Nestle, Pfizer, Douglas, Viessmann, Ricola uvm.

