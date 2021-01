Heilen: ohne Magie, reine Logik. // Spruch des Tages 5.1.21

Es gibt keine Wunder, keine Magie

sondern nur Phänomene, deren Ablauf wir nicht verstehen

Wie zu jedem Topf ein Deckel passt, so gibt zu jedem Problem immer eine Lösung. Dantse Dantse öffnet mit seinen Büchern Möglichkeiten, ein gesundes und selbsterfülltes Leben zu führen. Oft wird ihm nachgestellt, “Magie” zu benutzen, doch seine Heilmethoden oder Ratschläge basierend auf seiner langjährigen Erfahrung und afrikanischen Methoden.

Dantse Dantse erklärt seine Lehre des Wissens

Viele Menschen glauben an Magie oder an Wunder: DantseLogik, die von mir entwickelte therapeutische Lehre, demonstriert, dass es aber keine Wunder, keine Magie, keine Zauberei gibt, sondern nur Dinge, deren Vorgang die große Mehrheit von uns nicht imstande sind zu verstehen, weil wir das nötige Wissen nicht haben.

DantseLogik ist eine Lehre des Wissens, nach der alles zusammenhängt und mit dem Umfeld und der Umwelt verbunden ist. Nichts passiert isoliert, zufällig oder einfach so. Alles hat eine logische (biologische, mathematische, physikalische, spirituelle) Erklärung. DantseLogik macht es möglich, dass du dich selbst therapieren und coachen kannst und Erfolge erreichst, die man als unmöglich abgestempelt hätte. DantseLogik lässt dich „unmögliche“ Ergebnisse schaffen, weil du nicht weißt, dass sie unmöglich sind. Gerade, weil du nicht mehr weißt, dass es unmöglich ist, wird alles auf einmal möglich. Weil du nicht weißt, dass es unmöglich ist, tust du es einfach und schaffst es auch.

Nimm es selbst in die Hand

Erschaffe dir das, was du brauchst und du hast es. Gott hat uns dazu befähigt. Wir haben die Fähigkeit, zu bekommen, was wir wollen, wann wir wollen, wenn wir alle unsere inneren Ressourcen abrufen können. Diese Zusage hat uns Gott persönlich gegeben.

Ab dieser Erkenntnis sind diese Dinge keine Wunder mehr, sondern Realität. Zum Beispiel kann Gott sich zwischen den Dimensionen bewegen und sich an verschiedenen Orten aufhalten. Der Mensch kann das auch. Manche, die das Wissen dazu haben, tun das jeden Tag, aber wir nennen es fälschlicherweise Magie.

Wie können wir dann ähnliche Taten, wenn sie von Menschen ausgeführt werden, Magie nennen? Wunder? Wenn der, der uns geschaffen hat, all das kann und uns gesagt hat, er hat uns nach seinem Abbild geschaffen? Wenn du weißt, wie es geht, kannst du ohne Geräte fliegen oder kommunizieren (auditiv, visuell usw.), du kannst ohne Medikamente heilen, du kannst, wie Gott gesagt hat, Berge durch deinen Glauben versetzen. Und hier können wir das Wort „Glauben“ durch das Wort „Wissen“ ersetzen.

Verbanne das Wort “unmöglich”

Aber durch unsere Art zu denken, haben wir uns selbst Berge vor der Tür gebaut. Wir haben uns selbst blind gemacht. Wir haben in unserem Kopf das Wort „UNMÖGLICH“ eingepflanzt und vertrauen nur noch auf einen Bruchteil dessen, was wir eigentlich können.

Die sehr wenigen Menschen, die das verstanden haben, regieren die Welt. Ein paar hundert, tausend Menschen, die um das unerschöpfliche Wissen wissen, regieren über das Leben von Milliarden Menschen und bestätigen somit das Gesetz Gottes, der Menschen mit den Fähigkeiten erschaffen hat, über alles zu herrschen. Ja, tatsächlich tun dies nur ein paar Menschen. Du selbst könntest es tun. Du hast diese Möglichkeit. Sie liegt in allen Menschen. Du musst sie nicht erfinden (denn niemand erfindet), du musst es nur entdecken in dir.

Ich bin kein Arzt, aber ich heile.

Ich bin kein Heilpraktiker, aber ich heile.

Ich bin kein Techniker, aber ich repariere technische Geräte. Ich bin kein Wirtschaftsberater,

aber ich rette Firmen. Ich bin kein Psychiater, aber ich beseitige hartnäckige psychische Probleme.

Keine Magie, reine Logik

Viele kommen und erwarten, dass ich Magie praktiziere, dass ich magische Wörter benutze, dass ich ihnen von mir gemischte Heilmittel gebe. Aber sie finden nichts als eine Logik. Eine Logik, die Zusammenhänge, Abläufe, Verbindungen erkennen lässt. Diese Logik heilt nicht, sondern bringt den Menschen dazu, sich selbst zu heilen. Diese Logik schafft, dass du die Fähigkeiten in dir aufdeckst und nun selbst dein „Wunder“ erschaffst, wie Gott dich auch erschaffen hat. Du musst es nur erschaffen und so die Macht über das, was du erschaffen hast erlangen.

