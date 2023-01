HedgeUp (HDUP) ist das Smart Money für 2023, während Algorand (ALGO) seinen Glanz verliert

Da Algorand (ALGO) weiter an Fahrt verliert, sind viele Investoren skeptisch, was den Fortschritt angeht, und wollen den Token zugunsten neuer Projekte wie HedgeUp (HDUP) abstoßen, die den Lauf der Dinge verändern und Investoren mit höheren Renditen belohnen werden. Analysten prognostizieren einen Anstieg von bis zu 1000 % für den $HDUP-Token im Jahr 2023.

Algorand (ALGO)

Algorand ist eines von vielen neueren Projekten, die versuchen, die möglichen Anwendungsfälle für Kryptowährungen zu erweitern, indem sie die Transaktionsgeschwindigkeiten beschleunigen und die Zeit verkürzen, die es dauert, bis Transaktionen in ihrem Netzwerk als endgültig angesehen werden.

Algorand befasst sich mit den gemeinsamen Problemen der Konsens- und Skalierbarkeitsmechanismen der ersten und zweiten Generation von Blockchains.

Das Hauptmerkmal von Algorand ist das Konsensprotokoll Pure Proof of Stake, das die Validatoren nach dem Zufallsprinzip auswählt, gewichtet nach ihrem eingesetzten $ALGO-Token.

Nutzer, die am Konsensverfahren teilnehmen, können ausgewählt werden, um einen neuen Block vorzuschlagen und zu validieren, der dann von einem zufällig ausgewählten Ausschuss überprüft wird.

Sobald der Block dem Blockchain-Netzwerk hinzugefügt wird, gelten alle Transaktionen als bestätigt. Wird der Block als unzureichend erachtet, wird ein neuer Nutzer als Validierer ausgewählt, und der Prozess beginnt erneut.

Die größte Stärke des Netzwerks ist die Dezentralisierung der Macht, da jeder einzelne Staker die Möglichkeit hat, ein Validator zu sein. Neben dem Konsens wird $ALGO auch für Transaktionsgebühren verwendet.

In den letzten Monaten ist der Wert von Algorand (ALGO) um über 30 % gesunken. Dies wird sich auch in Zukunft fortsetzen, und es ist keine gute Investition, die man jetzt in Betracht ziehen sollte.

HedgeUp (HDUP)

HedgeUp ist der weltweit erste Krypto-NFT-Marktplatz für alternative Anlagen, der es den Nutzern ermöglicht, zu einem Bruchteil in alternative Anlagewerte weltweit zu investieren.

HedgeUp revolutioniert alternative Anlagen mit einer Blockchain-basierten Anlageplattform, die Investoren mit einer breiten Palette von Produkten verbindet. Diese Plattform ermöglicht es, dass fraktionierte NFTs traditionelle Aktien ersetzen und den Nutzern eine neue Möglichkeit bieten, Gewinne zu erzielen.

Dies ermöglicht es normalen Anlegern, sich an spannenden Investitionsmöglichkeiten zu beteiligen, die sonst unzugänglich wären. Die Anleger können akkreditiert sein oder über eine kleine Summe verfügen, um in diese Anlagen zu investieren.

HedgeUp hat die langfristige Vision, sich zu einem Ökosystem zu entwickeln, das aus einem NFT-Marktplatz, einem Launchpad, einer Wallet & Banking DAO, einer Online Master Class, einem Investment Basket und dem Metaverse besteht.

Der HedgeUp-eigene Token, $HDUP, hat verschiedene Verwendungsmöglichkeiten innerhalb des HedgeUp-Ökosystems, mit Vorteilen für diejenigen, die ihn besitzen, wie z.B. Staking-Belohnungen, reduzierte Handelsgebühren, exklusiver Zugang zu NFT-Listings, Governance-Rechte und mehr.

Fraktionierte NFTs, die mit realen Vermögenswerten unterlegt sind, werden auf der HedgeUp-Plattform zum Kauf und Verkauf angeboten. HedgeUp wird mit etablierten und hochwertigen Start-ups zusammenarbeiten, um ihnen eine Plattform zur Vermarktung ihrer Produkte zu bieten und ein neues Publikum zu erreichen.

HedgeUp hält derzeit seinen Vorverkauf ab. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit für frühe Investoren, um von den besonderen Wertangeboten zu profitieren. Und da der Preis bis 2023 um 1000% steigen soll, empfehlen wir, $HDUP jetzt zu kaufen!

Für weitere Informationen über HedgeUP klicken Sie bitte auf die unten stehenden Links:

Vorverkaufsanmeldung: https://app.hedgeup.io/sign-up

Offizielle Website: https://hedgeup.io

Links zur Gemeinschaft: https://linktr.ee/hedgeupofficial

Financial Platform

Kontakt

HedgeUP

Hedge Up

Wickhams Cay, Road Town 4067

VG 1110 Tortola

00000

marketing@hedgeup.io

http://hedgeup.io

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.