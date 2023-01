HedgeUp (HDUP): Das Investment-Phänomen als Shiba Inu (SHIB) wird zur Nachricht von gestern

Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) gehörten in letzter Zeit zu den Top-Kryptowährungen, über die am meisten gesprochen wurde.

Allerdings sind sie derzeit nicht die bevorzugte Kryptowährung unter den Anlegern. HedgeUp (HDUP), eine neue Krypto-Initiative, gewinnt langsam an Zugkraft und sorgt für Aufsehen in der Krypto-Welt.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) ist ein auf Ethereum basierender Altcoin, der den Shiba Inu – eine japanische Jagdhunderasse – als Maskottchen hat. Shiba Inu wird als Alternative zu Dogecoin angesehen; Befürworter von Shiba Inu bezeichnen ihn als „Dogecoin-Killer“.

Bei Shiba Inu und Dogecoin handelt es sich um Meme-Münzen, d. h. um Kryptowährungen, die mit einem bestimmten Thema in Verbindung gebracht werden, wie z. B. dem Hund Shiba Inu im Fall von Shiba Inu und Dogecoin, die aber oft als Parodie oder Insider-Witz und nicht als digitales Produkt mit einem gewissen Nutzen eingeführt werden.

Shiba Inu (SHIB), eine Kryptowährung in Form einer Meme-Münze, wurde im Jahr 2020 entwickelt. Dank der Unterstützung einiger Krypto-„Wale“ wie Elon Musk, wurde der Shiba Inu (SHIB) allgemein akzeptiert.

Aufgrund der konstanten Nachfrage nach diesem Token stieg sein Wert im Laufe der Zeit weiter an. Allerdings ist Shiba Inu (SHIB) jetzt nur noch eine weitere Meme-Kryptowährung.

Diejenigen, die in die Meme-basierte Kryptowährung Shiba Inu (SHIB) investiert haben, haben jetzt eine schwere Zeit und zögern und verlieren die Hoffnung.

HedgeUp (HDUP)

HedgeUp ist der weltweit erste Krypto-NFT-Marktplatz für alternative Anlagen, der es den Nutzern ermöglicht, zu einem Bruchteil in alternative Anlagewerte weltweit zu investieren.

HDUP baut auf Ethereum auf und plant, im Laufe seiner Entwicklung auf schnellere und billigere Blockchains umzusteigen.

HedgeUp nutzt alternative Anlageklassen wie Diamanten, Kunst, Wein, Luxusuhren, Whiskey, Gold, Luftfahrt und mehr, um die Portfolios der Nutzer effektiv zu vergrößern.

Ziel des Unternehmens ist es, seinen Nutzern die Möglichkeit zu geben, die Kluft zwischen ihnen und nicht-traditionellen Anlageklassen zu überbrücken, sie in alternativen Anlageklassen zu schulen und ihnen dabei zu helfen, ein Residualeinkommen durch Investitionen in alternative Anlagen zu erzielen.

HedgeUp fördert den Zugang zu alternativen Anlagen für alle, indem es Nutzer mit Anlagemöglichkeiten verbindet, die normalerweise nur vermögenden Anlegern vorbehalten sind.

Die Nutzer müssen nur den Gegenwert von 1$ in HDUP-Token einsetzen, um Zugang zu den Investitionen zu erhalten, was das Programm für so ziemlich jeden zugänglich macht.

Alle Käufe sind Bruchteilskäufe, d. h. die Nutzer müssen nicht die gesamte NFT besitzen, sondern nur einen Teil. Diejenigen, die die NFT als Ganzes kaufen, können sich die Vermögenswerte jedoch an ihren Bestimmungsort liefern lassen.

HedgeUp hat SolidProof und CoinSniper Audits bestanden. Das Team und die Gründer engagieren sich für den Erfolg des Projekts, da ihre Token für 18 Monate gesperrt sind und nach der vereinbarten Sperrfrist einmal pro Monat in moderatem Umfang in die gemeinsame Geldbörse freigegeben werden.

HedgeUp bietet eine hervorragende Gelegenheit für Kryptowährungsinvestoren, Teil dieser großartigen Initiative zu werden. Die erste Vorverkaufsphase ist derzeit im Gange.

Es könnte ein rekordverdächtiger Vorverkauf werden und eine hervorragende Gelegenheit für frühe Investoren sein, viele Gewinne zu erzielen, da Top-Kryptoanalysten einen 100% igen Anstieg des Preises von $HDUP bis Mitte 2023 voraussagen.

