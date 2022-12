HealyMat die Therapie Kristallmatte mit 6 Heilformen

Die erfolgreichsten 6 Therapieformen vereint in einer Matte zur Selbstanwendung.

HealyMat Therapie Kristallmatte mit 6 Heilformen >>> www.healymat.com

Gesundheit und Entspannung auf Knopfdruck. Ausklappen, einschalten, regenerieren & wohlfühlen.

Egal ob Privathaushalt, Heilpraktiker, Arztpraxis oder Physiotherapie – unsere HEALYMAT Therapie Kristallmatte wird in allen Bereichen eingesetzt. Sie lässt sich in sekundenschnelle auf dem Bett, Sofa, Boden oder der Behandlungsliege für die wohltuende Nutzung ausbreiten. Unsere HEALYMAT Therapie Kristallmatte bietet viele verschiedene Therapieformen für die unterschiedlisten Anwendungsgebiete und vereint diese in nur einem Gerät. Dank der automatisch ablaufenden Programme sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Alle Therapieformen sind individuell und unabhängig voneinander ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen einstellbar.

Die HEALYMAT Therapie Kristallmatte hat ein einzigartiges Design und ist sehr leistungsstark. Die Matte ist perfekt für zu Hause, Akupunkturgeschäfte, Fitnesscenter, persönliche Kliniken, Therapie-Gesundheitszentren, Massagetherapeuten, Sportler, Zahnärzte und Heilungsmanagement. Unsere HEALYMAT Kristallmatte enthält 7 Arten von zerkleinerten natürlichen Heilkristallen, wie Amethyst (strahlt Frequenzen aus, die beruhigend auf Nerven und Herz wirken können und den Blutdruck stabilisieren kann), Lapislazuli (strahlt Frequenzen aus, die bei Depressionen, Ängsten oder Blockaden helfen können), blauer Chalcedon (strahlt Frequenzen aus, die bei innerer Unruhe helfen können und eine verbesserte Aufmerksamkeit fördern können), grüne Aventurin-Jade (strahlt Frequenzen aus, die bei der Regeneration des seelischen und physischen Herzens helfen können), gelber Achat (strahlt Frequenzen aus, die bei Kopfschmerzen wie Fieber und Migräne helfen können sowie unterstützend bei der Behandlung von Hautkrankheiten und Gelenkserkrankungen wirken können), Gold Jade (strahlt Frequenzen aus, die das Herz, die Nieren, das Immunsystem und das Nervensystem stärken können), Roter Jaspis (strahlt Frequenzen aus, die bei Nasenbluten helfen, die die Leber und den Magen unterstützen, die Durchblutung von Händen und Füssen anregen das Nervensystem, das Immunsystem unterstützen, bei Durchfall helfen, in der Sexualität helfen, die innere Harmonie und eine harmonievolle Schwangerschaft unterstützen können). Darüber hinaus sind 100 Stück glatte Biansteine mit guter Textur, 36 Photonen und PEMF-Technologie hinzugefügt worden, die dem Körper zugute kommen.

Die HEALYMAT Therapie Kristallmatte kann Ihrer Gesundheit auf vielfältige Art und Weise unterstützen, da sie die Ferninfrarottherapie, die Negativionentherapie, die Amethysttherapie, die Bianstone-Therapie (Die Bian-Steine beinhalten 40 Mineralien und Spurenelemente, die negative Ionen produzieren und wärmeleitende und wärmespeichernde Eigenschaften haben. Gleitet man damit über die Haut, gibt der Stein Ultraschallimpulse ab, die die Mikrozirkulation anregen und einen Anti-Aging Effekt auf die Hautzellen haben), die Energietherapie, die Photonentherapie und die PEMF-Therapie verwendet, und kann Ihrem Körper helfen zu entgiften und zu regenerieren. Sie ist sicher und bequem zu bedienen. Innovationstechnologieschichten können elektromagnetische Wellen abfangen, die für den Körper schädlich sind. Sie kann Ihren Körper von innen heraus erwärmen und heilen und Ihnen tiefen Schlaf bringen. Tiefschlaf kann die täglichen Anstrengungen eines Menschen lindern, den Stoffwechsel des Körpers fördern und ist auch wichtig, wenn Sie den ganzen Tag hart gearbeitet haben und nach Hause kommen um sich auf dieser Kristallmatte zu regenerieren. Die HealyMat Kristallmatte kann Ihrem Körper so viele Vorteile bringen.

Gesundheit nach Vorbild der Natur

Die Privilegien unseres modernen Lebens kommen leider mit zahlreichen Begleiterscheinungen daher:

Gifte der Umwelt, Elektrosmog, chronischer Stress, Strahlungen oder ein Mangel an spezifischen Lichtfrequenzen sind nur einige der Faktoren, die nicht nur unseren Planeten, sondern ganz besonders unsere Gesundheit belasten. Mit der Premium Kristallmatte wurde ein Therapiegerät der Zukunft konstruiert, das sich dabei am Vorbild der Natur orientiert. Im Ergebnis wird unser Organismus mit jenen ursprünglichen Naturheilmaßnahmen unterstützt, auf die er seit Anbeginn der Menschheit eingestellt ist, wodurch eine drastische Steigerung der Lebensqualität erreicht werden kann.

Unsere innovative Kristallmatte vereint die effektivsten Therapiemethoden nach dem Vorbild der Natur:

Diese einzigartige Innovation vereint die nachweislich erfolgreichsten Therapieformen aller Zeiten.

Infrarot Tiefenwärme – Biophotonen Therapie – Negative Ionen – Magnetfeld Therapie – Schumann Resonanz – 7 Arten Heilsteine

-100% natürliche Edelsteine

-natürliche heiße Naturstein-Therapie

-Infrarot-Tiefenwärme (FIR) & Negativ Ionen-Therapie

-Photonen & PEMF Energie-Therapie

-Biophotonen-Lichtherapie

-Tiefenwärme Schmerz-Therapie

-pulsierende Magnetfeld-Therapie

-Schumann-Resonanz

-Strukturierte Lagen, die spezifisch aufeinander aufbauen

-Negative Ionen

-Heilsteinwirkung

-Ferninfrarot- und Negativ-Ionen-Therapie (FIR)

-Tiefenerwärmung kann Schmerzen lindern und die Schlafqualität verbessern

-Photonen-Therapie

-PEMF-Energietherapie

-Steuereinheit Smart Controller Präzisions-Bedienungs-Panel

Alle Informationen finden Sie unter:

https://healymat.com

HealyMat Therapie Kristallmatte mit 6 Heilformen – Gesundheit und Entspannung auf Knopfdruck. Ausklappen, einschalten, regenerieren & wohlfühlen.

