HCL Technologies veröffentlicht neue Unica-Plattform

Unica V12.1 hebt skalierbares Präzisions-Marketing auf nächste Stufe



New York und Noida, Indien – 19. Juni 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat Unica V12.1 veröffentlicht. Die neue Version hebt Precision Marketing@Scale auf die nächste Stufe, indem es sich einfach auf Milliarden von personalisierten Interaktionen erweitern lässt. Diese Eigenschaft wird von großen Unternehmen mit komplexen Dateninfrastrukturen benötigt. V12.1 ist das Ergebnis von mehr als zwei Jahren Forschung, Entwicklung und Investition in die Unica-Plattform, um die nächste Generation der Customer Journeys und zielgerichtetes Marketing voranzutreiben. Unica V12.1 ist ab Juli 2020 verfügbar.



HCL bringt drei Module heraus, um ein durchgängiges und zielgerichtetes Marketing sicherzustellen:



Unica Journey – Ermöglicht die Definition von Marketingzielen und die Orchestrierung der Customer Journey in einer Echtzeit-Self-Service-Umgebung.

Unica Deliver – Transportiert Botschaften skalierbar über alle digitalen Kanäle hinweg an Kunden.

Unica Link – Vereint alle Touch Points in einem MarTech-Stapel via Point-and-Click-Integration.

Damit Kunden die Vorteile einer integrierten Cloud-basierten Marketing-Plattform einfacher nutzen können, führt HCL das Unica Power Pack ein. Damit erhalten Nutzer über ein vereinfachtes, transparentes, nutzungsabhängiges Preismodell Zugriff auf die gesamte Unica-Plattform. Darüber hinaus kündigt HCL das Unica Goal-based Marketing QuickStart-Angebot an. Es hilft Marketingexperten, die Time-to-Value zu verkürzen. Kunden können damit ihre Marketingziele in nur 30 Tagen definieren und erreichen.



„Heute müssen Marketingexperten wöchentlich oder monatlich spezifische Umsatzziele festlegen und erreichen. Sie entwerfen Customer Journeys in einer Self-Service-Umgebung und überwachen deren Fortschritt in Echtzeit“, erklärt Darren Oberst, CVP und Leiter von HCL Software. „Zudem nehmen sie kurzfristige Änderungen an der Customer Journey vor, um ihre Marketingziele zu erreichen. Zielbasiertes Marketing mit Unica V12.1 ist speziell auf die Anforderungen von heutigen Marketern zugeschnitten.“



„Die Investition, die HCL Software in die Unica-Plattform getätigt hat, ist beeindruckend. In der Version V12.0 Anfang dieses Jahres wurden bereits deutliche Verbesserungen in der Funktionalität, der Open-Source-unterstützten Plattform, der nativen Cloud-Bereitschaft und der offenen API-Unterstützung erzielt. Mit diesem V12.1-Release wird die Unica-Marketinglösung zu einer Plattform, die Kampagnen, Interaktion, Planung und Optimierung sowie drei neue Angebote in einem Paket mit einem vereinfachten Preismodell vereint. HCL investiert in eine bewährte Marketing-Plattform. Wir erwarten, dass weitere Funktionen aufgrund von beschleunigten Cloud-Releasezyklen zukünftig noch schneller auf den Markt kommen“, ist sich Gerry Murray, Research Director, Marketing and Sales Technology, IDC sicher.



Weitere Informationen zu Unica 12.1 gibt es in der Launch-Webinar-Reihe am 7. Juli, in der die neuesten Funktionen der Unica-Plattform vorgestellt werden. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist hier möglich. Darüber hinaus sind auf www.Unica.com zusätzliche Informationen verfügbar.



Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt. Durch die tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und unternehmerische Kultur der Ideapreneurship™ ermöglicht die Strategie „Mode 1-2-3“ von HCL es Unternehmen, sich in Next-Generation-Unternehmen zu verwandeln. HCL bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) sowie Produkte und Plattformen (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und digitale Transformationslösungen der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet Dienste und Lösungen für alle Aspekte der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Mit P&P versorgt HCL global agierende Kunden mit modernisierten Softwareprodukten für ihre technologie- und branchenspezifischen Anforderungen. Mit seinen hochmodernen Co-Innovationslabors, globalen Lieferkapazitäten und seinem breiten globalen Netzwerk bietet HCL ganzheitliche Dienstleistungen für verschiedene Branchen in den Kategorien Financial Services, Manufacturing, Technology & Services, Telecom & Media, Retail & CPG, Life Sciences & Healthcare und Public Services.

Als ein weltweit führendes Technologieunternehmen ist HCL stolz auf seine Initiativen zu Vielfalt, sozialer Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. Zum 31. März 2020 erwirtschaftete HCL einen konsolidierten 12-Monats-Umsatz von 9,94 Milliarden US-Dollar und seine 150.423 Ideengeber sind in 46 Ländern tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com





