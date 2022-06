HCL Technologies ist Microsoft Partner of the Year 2022 in mehreren Kategorien

Zürich, London und Noida, Indien – 29. Juni 2022 – HCL Technologies, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat den Microsoft Partner of the Year Award 2022 für Healthcare and Life Sciences (globaler Gewinner) gewonnen. Darüber hinaus wurde das Unternehmen Ländersieger in UK. Außerdem war das Unternehmen Finalist in der Kategorie Internet der Dinge (Domain-Finalist IoT). HCL wurde für seine herausragenden Leistungen in den Bereichen Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf Grundlage von Microsoft-Technologien gewürdigt.

Die HCL Microsoft Ecosystem Unit ermöglicht es Organisationen, sich in agilere und anpassungsfähigere Unternehmen zu verwandeln. Der Schwerpunkt liegt auf der Maximierung des Geschäftswerts durch branchenführende Innovation und Transformation in der Microsoft Cloud.

„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Sie ist ein Beleg für unser Engagement“, kommentiert Kalyan Kumar, Chief Technology Officer und Head Ecosystems, HCL Technologies. „Die CloudSMART-Strategie ist eine wichtige Säule unseres Ökosystems und unserer Partnerschaft mit Microsoft. Unser Ziel ist, unseren Kunden durch branchenführende Innovation und Transformation in der Microsoft Cloud einen Mehrwert zu bieten.“

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft-basierte Anwendungen, Dienste und Geräte entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auszeichnungen wurden in verschiedenen Kategorien vergeben. Die Preisträger wurden aus mehr als 3.900 eingereichten Nominierungen aus mehr als 100 Ländern weltweit ausgewählt.

„Es ist mir eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2022 bekannt zu geben“, so Nick Parker, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Microsoft. „Diese Partner haben sich aus dem außergewöhnlichen Pool der Nominierten hervorgetan. Ich bin immer wieder beeindruckt von ihrem innovativen Einsatz von Microsoft Cloud-Technologien und den Auswirkungen auf ihre Kunden.“

Die Microsoft Partner of the Year Awards werden jährlich vor der globalen Partnerkonferenz Microsoft Inspire verliehen, die in diesem Jahr am 19. und 20. Juli stattfindet. Die vollständige Liste der Kategorien, Gewinner und Finalisten finden Sie unter https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Über HCL Technologies

HCL Technologies (HCL Tech) ermöglicht es Unternehmen weltweit, die Technologien für das nächste Jahrzehnt schon heute zu nutzen. Die Mode 1-2-3-Strategie von HCL Tech ermöglicht Unternehmen durch tiefgreifende Branchenexpertise, Kundenorientierung und die unternehmerische Kultur des Ideapreneurship™ einen Wandel zu Firmen der nächsten Generation.

HCL Tech bietet seine Dienstleistungen und Produkte in drei Geschäftsbereichen an: IT und Business Services (ITBS), Engineering und R&D Services (ERS) und Products & Platforms (P&P). ITBS ermöglicht es Unternehmen weltweit, ihre Geschäfte durch Angebote in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur, digitale Prozesse und Lösungen für die digitale Transformation der nächsten Generation zu verändern. ERS bietet technische Dienstleistungen und Lösungen in allen Bereichen der Produktentwicklung und Plattformgestaltung. Im Bereich P&P bietet HCL Tech modernisierte Softwareprodukte für technologische und branchenspezifische Anforderungen globaler Kunden. Durch die hochmodernen Co-Innovationslabore, die globalen Lieferkapazitäten und ein breites globales Netzwerk bietet HCL Tech ganzheitliche Services für verschiedene Branchen wie Finanzwesen, Fertigung, Technologie & Dienstleistungen, Telekommunikation & Medien, Einzelhandel & Konsumgüter, Biowissenschaften & Gesundheitswesen sowie öffentlicher Dienst.

Als ein führendes globales Technologieunternehmen ist HCL Tech stolz auf seine Initiativen in den Bereichen Vielfalt, soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Bildung. In den 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2021 erzielte HCL Tech einen konsolidierten Umsatz von 11,18 Milliarden US-Dollar. Seine 198.000 Ideengeber sind in 52 Ländern tätig.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hcltech.com

