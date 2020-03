HCL startet Kampagne am Internationalen Frauentag

Aktivitäten zur Würdigung von Mitarbeiterinnen im gesamten Jahr

Noida, Indien – 10. März 2020 – HCL Technologies (HCL), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat am Internationalen Frauentag 2020 eine Reihe von Aktivitäten gestartet, um die Mitarbeiterinnen und ihre Leistungen zu würdigen. Die Veranstaltungen werden über das ganze Jahr hinweg durchgeführt. Zum zweiten Mal in Folge ist HCL offizieller Partner des Weltfrauentags. Das diesjährige Motto #EachforEqual wird durch die eigene #HCLforEquality-Kampagne unterstützt.

Diese Kampagne umfasst zahlreiche Initiativen rund um das zentrale Thema „gemeinsam für ein gleichberechtigtes morgen, schon heute“. Das Programm soll die Mitarbeiter von HCL dazu ermutigen, sich für die Bewältigung der Herausforderungen bei der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zu engagieren. Es umfasst eine Reihe von Veranstaltungen, bei denen Mitarbeiter die Leistungen von weiblichen Führungskräften feiern, Gastrednerinnen zu hören sind und Podiumsdiskussionen zur Verbesserung der Vielfalt in der Belegschaft stattfinden. Aufgrund der aktuellen globalen Besorgnis über den Ausbruch von Covid-19 werden sich diese zunächst auf rein virtuelle Veranstaltungen beschränken, um die Mitarbeiter nicht unnötigen Risiken auszusetzen.

In den nächsten 12 Monaten wird HCL die Vielfalt durch verschiedene Initiativen zur Förderung der Karriere von Frauen weiter vorantreiben, unter anderem:

Ascend – Verpflichtung für eine stärkere Repräsentation von Frauen im oberen Management, die auf verschiedene Weise erreicht wird. Dazu gehören Unterstützungsprogramme, Peer-Mentoring und Coaching auf allen Ebenen sowie Plattformen für weibliche Führungskräfte mit Lerninhalten und Informationen zu einer modernen Führungsweise.

– Verpflichtung für eine stärkere Repräsentation von Frauen im oberen Management, die auf verschiedene Weise erreicht wird. Dazu gehören Unterstützungsprogramme, Peer-Mentoring und Coaching auf allen Ebenen sowie Plattformen für weibliche Führungskräfte mit Lerninhalten und Informationen zu einer modernen Führungsweise. Stepping Stones – ein zielgerichtetes Karriere-Entwicklungsprogramm, mit dem weibliche Angestellte der mittleren Ebene ihre Karrierewünsche und ihr Potenzial verwirklichen können und auf ihrem Entwicklungsweg unterstützt werden. Es konzentriert sich auf das Coaching von Frauen, die vor kurzem Mutter geworden sind und Hilfe benötigen, um die neuen Erwartungen am Arbeitsplatz und zu Hause zu bewältigen.

– ein zielgerichtetes Karriere-Entwicklungsprogramm, mit dem weibliche Angestellte der mittleren Ebene ihre Karrierewünsche und ihr Potenzial verwirklichen können und auf ihrem Entwicklungsweg unterstützt werden. Es konzentriert sich auf das Coaching von Frauen, die vor kurzem Mutter geworden sind und Hilfe benötigen, um die neuen Erwartungen am Arbeitsplatz und zu Hause zu bewältigen. HCL Women Connect – Förderung von Frauen durch Entwicklungsprogramme und eines geschlechtsneutralen Arbeitsumfelds. Diese Gruppe coacht und berät auch junge Mitarbeiterinnen, tauscht Erfahrungen zu den Prioritäten im Berufs- und Privatleben aus und unterstützt sie durch Life Coaches, Tagesbetreuung in Büroräumen, Concierge-Dienste sowie Maßnahmen wie verlängerten Mutterschaftsurlaub, Home Office, flexible Karrieren und Arbeitszeiten.

– Förderung von Frauen durch Entwicklungsprogramme und eines geschlechtsneutralen Arbeitsumfelds. Diese Gruppe coacht und berät auch junge Mitarbeiterinnen, tauscht Erfahrungen zu den Prioritäten im Berufs- und Privatleben aus und unterstützt sie durch Life Coaches, Tagesbetreuung in Büroräumen, Concierge-Dienste sowie Maßnahmen wie verlängerten Mutterschaftsurlaub, Home Office, flexible Karrieren und Arbeitszeiten. Femspiration – eine Plattform des HCL Women Connect Affinity Network, in der erfolgreiche weibliche Führungskräfte den Mitarbeitern Einblicke in ihre Führungsprozesse geben. Zudem ermöglicht sie das Verständnis von Gender-Fragen.

– eine Plattform des HCL Women Connect Affinity Network, in der erfolgreiche weibliche Führungskräfte den Mitarbeitern Einblicke in ihre Führungsprozesse geben. Zudem ermöglicht sie das Verständnis von Gender-Fragen. Women Lead – ein exklusives 1:1-Mentoring-Programm für angehende weibliche Führungskräfte in Unternehmen auf der ganzen Welt. Es fanden bereits drei erfolgreiche Kapitel in Australien sowie eines kürzlich in Nordeuropa statt. Im Laufe dieses Jahres wird es in weiteren Ländern gestartet.

– ein exklusives 1:1-Mentoring-Programm für angehende weibliche Führungskräfte in Unternehmen auf der ganzen Welt. Es fanden bereits drei erfolgreiche Kapitel in Australien sowie eines kürzlich in Nordeuropa statt. Im Laufe dieses Jahres wird es in weiteren Ländern gestartet. #SheInspires – ein Programm, das die Lebensgeschichten von Frauen im MINT-Bereich festhält. Es möchte die nächste Generation von weiblichen Führungskräften im MINT-Bereich inspirieren. Das Programm wurde 2018 eingeführt und hat über 60 HCL-Mitarbeiter und Kunden in Videos, Tweetchat-Diskussionen und Zeitschriftenartikel vorgestellt.

– ein Programm, das die Lebensgeschichten von Frauen im MINT-Bereich festhält. Es möchte die nächste Generation von weiblichen Führungskräften im MINT-Bereich inspirieren. Das Programm wurde 2018 eingeführt und hat über 60 HCL-Mitarbeiter und Kunden in Videos, Tweetchat-Diskussionen und Zeitschriftenartikel vorgestellt. Red Ladder – erkennt herausragende und vielversprechende weibliche Führungskräfte an – als Vorbild für andere aufstrebende Frauen. Die Initiative „Red Ladder“ von HCL hat den Stevie Award für Frauen in der Wirtschaft 2017 in der Kategorie „Frauen helfen Frauen“ gewonnen.

HCL ist seit der Gründung führend in der Beschäftigung und Förderung von Frauen. In Anerkennung seiner Bemühungen erhielt HCL den NASSCOM Award for Excellence in Gender Diversity (2019). Das Unternehmen ist stolz auf seine Unterstützung des Weltfrauentags. Es setzt sich für die Sensibilisierung gegen Vorurteile ein, feiert die Erfolge von weiblichen Führungskräften und ermutigt Mitarbeiter, zur Schaffung eines geschlechterneutralen Arbeitsplatzes beizutragen.

HCL Technologies (HCL) unterstützt Unternehmen weltweit mit Technologien für das nächste Jahrzehnt.

