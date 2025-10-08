HC Erlangen vor nächster Herausforderung

Auch wenn sich der HC Erlangen zuletzt mit 35:38 gegen die Füchse Berlin geschlagen geben musste, wollen die Franken nun an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen. Während Johannes Sellin weiterhin auf diverse Stammspieler verzichten muss, überzeugen nach wie vor junge Talente wie Florian Scheerer, Tobias Buck und Hans-Lukas Willax. Auch das Comeback von Viggó Kristjánsson, der gegen die Füchse Berlin eine Wurfquote von 100 Prozent aufweisen konnte, lässt auf die nächste starke Leistung hoffen.

Wirft man einen Blick auf die Bilanz der letzten Jahre, wird schnell klar: Auch laut den Statistiken ist der VfL Gummersbach der klare Favorit im Duell am Donnerstag. Die letzten sechs Begegnungen konnte der VfL für sich entscheiden. Auch die Partie Ende März 2025 konnten die Oberbergischen deutlich mit 24:31 gewinnen. Der HC Erlangen holte zuletzt 2019 Punkte gegen Gummersbach.

Ob diese Serie des VfL gebrochen werden kann, se hen wir morgen Abend.

