Hautpflege aus der Natur: Rosenhydrolat & Hyaluronsäure in perfekter Balance

Das Hyaluron Rose Serum nutzt die Kraft der Damaszenerrose und kombiniert sie mit wissenschaftlich wirksamer Hyaluronsäure. Das Ergebnis: eine tiefenwirksame Pflege, die Feuchtigkeit spendet, beruhigt und die Hautstruktur verbessert.

Veganes Hyaluron Serum von JaSha – Intensive Feuchtigkeitspflege mit Rosenhydrolat und Gletscherwasser – für glatte, frische Haut und einen strahlenden Teint, auch bei sensibler Haut.

Gesunde Haut beginnt mit der richtigen Pflege – eine, die Feuchtigkeit spendet, regeneriert und zugleich sanft zur Hautbarriere ist. Mit dem Hyaluron Rose Serum bietet JaSha by Sharon Janz ein exklusives Pflegeprodukt, das vegane Naturkosmetik mit moderner Wirkstoffforschung vereint. Die außergewöhnlich leichte Textur, kombiniert mit natürlichen Pflanzenextrakten, sorgt für sofortige Frische, langanhaltende Hydration und ein sichtbar verfeinertes Hautbild.

Feuchtigkeit, Frische und Balance in einem Serum

Das Serum überzeugt durch seine kühlende, seidige Textur, die schnell einzieht, nicht klebt und die Haut unmittelbar glatter erscheinen lässt. Die enthaltene Hyaluronsäure bindet Feuchtigkeit im Bindegewebe, polstert die Haut auf und verleiht ihr Spannkraft – ideal zur Reduktion von Schwellungen, Trockenheitsfältchen und Augenringen.

Ergänzt wird der Effekt durch Gletscherwasser und Rosenhydrolat, die gemeinsam einen natürlichen Frischeeffekt erzeugen. Die Haut wirkt strahlender, praller und gleichzeitig beruhigt. Die Anwendung morgens und/oder abends schafft ein bewusstes Pflegeritual – abgestimmt auf die Bedürfnisse anspruchsvoller, empfindlicher oder reifer Haut.

Was genau ist Rosenhydrolat?

Rosenhydrolat – oft auch als Rosenwasser bezeichnet – ist ein kostbares Pflanzenprodukt, das bei der schonenden Dampfdestillation frischer Rosenblüten entsteht. Anders als eine einfache Mischung aus Wasser und ätherischem Rosenöl ist es das feine Kondensat des Destillationsvorgangs, das die wasserlöslichen, pflanzeneigenen Wirkstoffe der Rosenblüte enthält. Dieses reine Blütenwasser vereint die beruhigenden, feuchtigkeitsspendenden und ausgleichenden Eigenschaften der Rosa damascena in besonders milder Form und eignet sich hervorragend für empfindliche, gestresste oder reife Haut. Aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung ist Rosenhydrolat nicht nur ein wohltuender Hautpflegebestandteil, sondern auch ein bewährtes Mittel in der Aromatherapie und Naturkosmetik – für sanfte Pflege mit Wirkung.

Herstellung:

Rosenhydrolat entsteht als Nebenprodukt bei der Dampfdestillation von Rosa damascena (Damaszenerrose). Dabei wird das ätherische Öl getrennt, während das Hydrolat die wasserlöslichen Pflanzenwirkstoffe sowie Spuren des ätherischen Öls enthält.

Rosenhydrolat entsteht als Nebenprodukt bei der Dampfdestillation von (Damaszenerrose). Dabei wird das ätherische Öl getrennt, während das Hydrolat die sowie enthält. Zusammensetzung:

Enthält feuchtigkeitsspendende, leicht adstringierende und beruhigende Bestandteile der Rosenblüte – inklusive pflanzlicher Antioxidantien und natürlicher Duftstoffe wie Citronellol, Geraniol, Linalool.

Wirkung von Rosenhydrolat in der Hautpflege:

Eigenschaft Wirkung Feuchtigkeitsspendend Versorgt die Haut mit natürlicher Feuchtigkeit Beruhigend Lindernd bei Rötungen, Reizungen oder sensibler Haut Adstringierend Verfeinert die Poren, wirkt leicht tonisierend Antioxidativ Schützt vor freien Radikalen und Umwelteinflüssen Harmonisiert Stellt das pH-Gleichgewicht der Haut wieder her Natürlich duftend Zarter, nicht aufdringlicher Rosenduft – wirkt stimmungsaufhellend und edel

Hinweis zur Qualität:

Ein echtes, hochwertiges Rosenhydrolat stammt aus kontrolliert biologischem Anbau, ist nicht mit Alkohol oder Duftstoffen versetzt und enthält keine synthetischen Zusätze.

Im Hyaluron Rose Serum von JaSha by Sharon Janz wird Rosa Damascena Flower Water aus genau diesem schonenden Herstellungsverfahren verwendet – für eine sanfte, wirksame und natürliche Pflege, besonders bei empfindlicher oder reifer Haut.

Wirkstoffe im Überblick: Diese Inhaltsstoffe machen das Serum so wirksam

Hinter der außergewöhnlichen Wirkung des Hyaluron Rose Serums steht eine gezielte Auswahl hochwertiger Inhaltsstoffe, die aufeinander abgestimmt die Haut tiefenwirksam pflegen und revitalisieren. Jede Komponente erfüllt dabei eine präzise Funktion – von intensiver Feuchtigkeitsbindung über antioxidativen Zellschutz bis hin zur Beruhigung empfindlicher Hautpartien. Die folgende Tabelle liefert eine klare Übersicht über die wichtigsten pflanzlichen und biotechnologischen Wirkstoffe sowie deren gezielten Beitrag zu einem glatteren, frischeren und sichtbar entspannteren Hautbild.

Wirkstoffe und ihre Funktion im Hyaluron Rose Serum

Inhaltsstoff Wirkung / Funktion in der Hautpflege Aqua Gereinigtes Wasser als Basis der Formulierung Lactobacillus Ferment Probiotischer Wirkstoff, stärkt das Mikrobiom der Haut, wirkt beruhigend Alcohol Natürlich konservierend, fördert die Haltbarkeit pflanzlicher Extrakte Rosa Damascena Flower Water* Rosenhydrolat: beruhigend, feuchtigkeitsspendend, leicht duftend Dipotassium Glycyrrhizate Süßholzwurzel-Extrakt: entzündungshemmend, reduziert Hautreizungen Glycerin Pflanzlicher Feuchtigkeitsspender, glättet und schützt die Hautbarriere Xanthan Gum Natürlicher Gelbildner, sorgt für die geschmeidige Konsistenz Ferulic Acid Antioxidans, schützt vor freien Radikalen, unterstützt Anti-Aging-Effekt Sodium Hyaluronate Hyaluronsäure: speichert Feuchtigkeit, polstert auf, reduziert feine Linien Mannan (Bulbine Frutescens Leaf Juice) Pflanzlicher Wirkstoff: beruhigend, unterstützt die Regeneration Sodium Bicarbonate Reguliert den pH-Wert, fördert die Hautverträglichkeit Potassium Sorbate Mildes Konservierungsmittel, schützt vor mikrobiellem Verderb Pentylene Glycol Feuchtigkeitsspendend, unterstützt die Verteilung anderer Wirkstoffe Citric Acid Reguliert den pH-Wert, wirkt leicht exfolierend Citronellol, Farnesol, Geraniol, Linalool Natürlich vorkommende Duftstoffe aus ätherischen Ölen, Bestandteil des Rosenhydrolats

* aus kontrolliert biologischem Anbau

Anwendung und Hautverträglichkeit

Für optimale Ergebnisse wird das Hyaluron Rose Serum morgens und/oder abends auf die zuvor gereinigte Haut aufgetragen – bevorzugt rund um die Augenpartie, wo es sanft eingeklopft oder einmassiert werden sollte. Die leichte, nicht fettende Textur zieht schnell ein und eignet sich hervorragend als vorbereitender Pflegeschritt vor dem Auftragen einer Tages- oder Nachtcreme, idealerweise aus dem ergänzenden Sortiment von JaSha. Das Serum lässt sich dadurch nahtlos in jede bestehende Pflegeroutine integrieren und verwandelt diese in ein gezieltes Hautpflege-Ritual mit sichtbarem Effekt.

Besonders vorteilhaft ist die Anwendung bei Anzeichen von Müdigkeit, Trockenheit oder Spannungsgefühlen – das Serum sorgt für sofortige Frische, eine geglättete Oberfläche und ein angenehmes Hautgefühl.

Hinweis: Personen mit bekannter Sensibilität gegenüber Hyaluronsäure oder natürlichen Duftstoffen wie Citronellol oder Linalool sollten die Inhaltsstoffliste sorgfältig prüfen. Die Formulierung basiert auf natürlichen Hydrolaten und ist trotz ihrer hohen Verträglichkeit bei extrem empfindlicher Haut mit Bedacht anzuwenden.

Hochwirksames Serum mit botanischer Finesse

Das Hyaluron Rose Serum von JaSha by Sharon Janz überzeugt als hochwertige Verbindung aus wissenschaftlich fundierter Rezeptur und reiner Naturkosmetik. Die harmonisch abgestimmte Wirkstoffkombination aus Hyaluronsäure, Rosenhydrolat, Gletscherwasser und pflanzlichen Antioxidantien spendet tiefenwirksame Feuchtigkeit, stärkt die Hautstruktur und verleiht dem Teint neue Frische. Besonders geeignet ist das Serum für anspruchsvolle, empfindliche und reife Haut – dank seiner leichten, nicht fettenden Textur und der hohen Verträglichkeit. Mit jeder Anwendung wird nicht nur das Hautbild verbessert, sondern auch ein bewusster, nachhaltiger Pflegeansatz gefördert. Ein Produkt, das sichtbar wirkt und zugleich im Einklang mit natürlichen Ressourcen steht.

Das Hyaluron Rose Serum ergänzt ideal jede Pflegeroutine und ist besonders wirksam als feuchtigkeitsspendende Basis vor Tages- oder Nachtpflege. Dank der durchdachten Formulierung eignet es sich hervorragend für alle, die auf natürliche Inhaltsstoffe setzen und gleichzeitig sichtbare Pflegeergebnisse erwarten. In Kombination mit weiteren Produkten von JaSha lässt sich eine ganzheitliche Hautpflegestrategie für langfristige Frische und Ausstrahlung realisieren.

