Haus der Braut & Gentleman in Mönchengladbach: Persönliche Beratung – auch mit Maske

Beliebte Hochzeitsboutique ist flexibel und kundennah

In den ersten Tagen war es noch ein ungewohntes Gefühl, aber jetzt hat sich Sabine Kuch, Inhaberin vom Haus der Braut & Gentleman aus Mönchengladbach, schon an das Tragen einer Maske während der Beratung rund um ihre festliche Mode gewöhnt: “Bei uns im Geschäft herrscht oft eine sehr persönliche Atmosphäre, in einer zweistündigen Beratung baut man eine Beziehung auf, wir sprechen über sehr private Themen, eigentlich verabschiede ich meine Kunden dann gerne per Handschlag, manche umarme ich auch, wenn es besonders emotional war. Das ist im Moment leider nicht möglich, aber wir wollen auch in dieser besonderen Zeit ein besonders positives Erlebnis vermitteln. Zur Begrüßung wird gewunken, in der Beratung wird mehr gestikuliert um Emotionen besser zu zeigen, der Sekt zum “Ja” wird nicht aus einem Sektglas, sondern mit einem Strohhalm aus einem Fläschchen getrunken. Wenn ein Kleid oder ein Anzug in die Endauswahl kommt, dann gehe ich auf Abstand und unsere Kunden ziehen dann auch die Maske aus, um einen besseren Eindruck zu bekommen, das hat bisher sehr gut geklappt.”

Beratung aktuell nur mit Termin – Öffnungszeiten variabel

Um eine zu hohe Kundenfrequenz in dem mehrfach ausgezeichneten und beliebten Fachgeschäft zu vermeiden, finden Beratung und Verkauf aktuell nur nach Terminvereinbarung statt. Deshalb sind die Öffnungszeiten flexibel, man richtet sich nach den Wünschen der Kunden. Auf der Webseite www.haus-der-braut-mg.de können Termine vereinbart werden, und auf der Facebookseite erfahren Interessenten fast täglich Neuigkeiten über das Haus der Braut & Gentleman: www.facebook.com/hausderbraut

Das Haus der Braut & Gentleman ist seit 1969 das führende Fachgeschäft für festliche Mode in Mönchengladbach für Hochzeit, Kommunion und Abiball. Gewinner des ZankYou International Wedding Awards 2019.

Kontakt

Haus der Braut & Gentleman

Sabine Kuch

Hindenburgstrasse 51

41061 Mönchengladbach

02161182552

info@haus-der-braut-mg.de

https://www.haus-der-braut-mg.de

