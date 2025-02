Hannover Messe 2025: in-tech präsentiert Lösungen zur ganzheitlichen Entwicklung von softwaredefinierten Produkten

in-tech zeigt gemeinsam mit Infosys, wie anhand von Künstlicher Intelligenz, Modelbased Systems Engineering und modernen Softwarearchitekturen die zunehmende Komplexität softwaregetriebener Produkte bei der Entwicklung beherrschbar bleibt.

Garching (26.02.2025) – Produkte werden immer intelligenter und softwaregetriebener – von Fahrzeugen über Industrieanlagen bis hin zu Haushaltsgeräten. Diese zunehmende Softwarelastigkeit macht die Entwicklung deutlich komplexer. Gemeinsam mit Infosys präsentiert in-tech auf der Hannover Messe 2025 vom 31. März bis 4. April Lösungen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Software & Systems Engineering, Smart Factory und Cybersecurity um diese Komplexität beherrschbar zu machen. Besucherinnen und Besucher können sich am Infosys-Stand in Halle 14, Stand H18 über in-tech‘s fortschrittliche Lösungen informieren.

„Mit unserem Know-how unterstützen wir Unternehmen dabei, die Herausforderungen der digitalen Produktentwicklung erfolgreich zu bewältigen“, erklärt Tobias Wagner, Geschäftsführer der in-tech GmbH. „Dadurch können unseren Kunden ihre Innovationen schneller auf den Markt bringen, Entwicklungsprozesse effizienter gestalten und ihre Produktqualität auf höchstem Niveau halten.“

Auf der Hannover Messe 2025 präsentiert in-tech folgende Themen:

(Modellbasiertes) Systems Engineering: Strukturierte Entwicklung für softwaredefinierte Produkte

Die Digitalisierung verändert industrielle Produkte grundlegend – von elektromechanischen Systemen hin zu intelligenten, softwaregesteuerten Lösungen. Dabei steigen technische Komplexität, Sicherheitsanforderungen und die Notwendigkeit multidisziplinärer Zusammenarbeit. in-tech unterstützt Unternehmen mit einem ganzheitlichen Systems-Engineering-Ansatz, der Software-, Hardware- und Systementwicklung integriert. Durch modellbasierte Methoden, systematische Architekturdefinitionen und agile Entwicklungsprozesse werden Innovationszyklen beschleunigt, Qualitätsstandards sichergestellt und regulatorische Anforderungen effizient erfüllt. Eine durchgängige Toolkette und automatisierte Validierungsprozesse gewährleisten Nachvollziehbarkeit und Risikominimierung über den gesamten Produktlebenszyklus.

KI on Edge: Intelligente Datenverarbeitung direkt vor Ort

KI on Edge ermöglicht die intelligente Datenverarbeitung direkt vor Ort, indem KI-Modelle auf lokalen Geräten („Edge Devices“) statt in der Cloud ausgeführt werden. in-tech nutzt diese Technologie, um industrielle Produkte und Prozesse effizienter und smarter zu gestalten, während gleichzeitig die Datensicherheit erhöht wird, da sensible Informationen nicht extern übertragen werden müssen. Dies reduziert den Datenverkehr, erleichtert die Integration in bestehende Infrastruktur, vereinfacht die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien und optimiert die gesamte Prozesssteuerung.

Smart Industry Solutions: Effiziente Prozesse und flexible Produkte

Industrielle Lösungen sind zunehmend vernetzter, automatisierter und intelligenter. in-tech unterstützt dabei, die Effizienz und Flexibilität von industriellen Prozessen und Produkten zu steigern. Durch den zielgerichteten Einsatz von IoT-, Cloud-, Datenanalyse- und KI-Technologien können Betriebs- und Produktionsprozesse optimiert und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Benutzerzentriertes User Interface Design minimiert Schulungsaufwände und Fehlbedingungen. Flexible Microservice Architekturen ermöglichen schnellere Entwicklung und einfaches, flexibles Deployment. Digitale industrielle Lösungen werden so schneller entwickelt und sind flexibler an zukünftige Anforderungen anpassbar.

Cyber Security: Schutz durch moderne Softwarearchitektur

Cyber Security gewinnt durch externe Regulierungen wie den Cyber Resilience Act und aufgrund der gestiegenen Bedrohungssituation, immer mehr an Bedeutung. Unter anderem mit containerbasierten Softwarearchitekturen unterstützt in-tech Unternehmen dabei, Sicherheitsanforderungen effizient zu erfüllen und ihre IT-Infrastrukturen zuverlässig zu schützen. So lassen sich moderne Sicherheitsstandards flexibel und nachhaltig in bestehende Systeme integrieren.

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Schienenverkehr und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transport Systems und Smart Industry. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, digitale Schiene oder smarte Industrieproduktion.

Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt mehr als 2300 Mitarbeiter in 10 Ländern. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.

