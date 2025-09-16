Hands up, this is a Mind Heist! – DRPGroup begeistert bei den Inkometa Days 2025 mit KI, Emotion und einem Hauch Bankraub

Die Inkometa Days zählen zu den wichtigsten Events für interne Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung, die am 28. und 29. Oktober in Berlin stattfindet, wird dieses Jahr besonders spannend: Unter dem Motto „Hands up!“ bringt die DRPGroup nicht nur kreative Impulse nach Berlin, sondern auch eine Session, die alles andere als gewöhnlich ist.

Tommy Moore, Senior Creative Director und Strategy Lead der DRPGroup, lädt am 28. Oktober zu einem Vortrag der besonderen Art: „Working with AI: Why Emotional Intelligence (Still) Matters“ – eine immersive Reise durch die Welt der künstlichen und emotionalen Intelligenz, verpackt als interaktives Bankraub-Erlebnis.

KI trifft auf EI – und die Soft Skills sind der Schlüssel

In einer Welt voller technischer Lösungen bleibt eines unersetzlich: der Mensch. Tommy Moore zeigt, wie Emotionale Intelligenz (EI) zur Superkraft wird, wenn sie mit Künstlicher Intelligenz (KI) kombiniert wird. Die Teilnehmenden erfahren, wie sie mit den richtigen Tools, Skills und Mindsets echte Kommunikationsbeute machen – nämlich Erkenntnisse, Wirkung und Verbindung.

„Die Zukunft gehört den emotional intelligenten Innovator:innen, die menschliches Verständnis mutig mit technologiegestützten Tools verbinden“, so Tommy Moore.

Kommunikation als Erlebnis – mit einem Augenzwinkern

Die Session ist als immersive Bankraub-Story inszeniert: Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rolle von Kommunikations-Gangstern, die mit KI und EI die Schatzkammer der internen Kommunikation knacken. Dabei wird klar: Soft Skills sind keine Nebensache – sie sind der Code zum Erfolg.

Hochkarätiges Programm und Inkometa Award

Neben Tommy Moore bietet das Konferenzprogramm der Inkometa Days ein breites Spektrum an Formaten – von Keynotes über Panels bis hin zu Masterclasses und Surprise Sessions. Am Abend des ersten Tages wird der renommierte Inkometa Award verliehen, eine der wichtigsten Auszeichnungen für interne Kommunikation in der DACH-Region.

Über DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hartlebury/Worcestershire bei Birmingham. Mit Niederlassungen in London, Manchester und Birmingham sowie Tochtergesellschaften in Deutschland und den USA ist die DRPGroup international präsent.

